親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工落幕後
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
最後一波倒數中

衣服都扯破！高潞‧以用與緋聞已婚主任爆激烈口角

韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

許毓仁訪愛沙尼亞 強化數位經濟交流

2019-07-16 16:22經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

立法委員許毓仁昨（15）日以「中華民國與波羅的海三國國會議員友好協會」身分出訪，首站抵達以數位治理打開世界知名度的愛沙尼亞。許毓仁表示，此行將拜會愛國國會友台小組主席，當面恭賀愛國當選聯合國安理會非常任理事國，也向愛國政府表達持續為中華民國參與WHA、UNFCCC等國際組織及會議發聲。

行政院去年底拍板2020年全面換發數位身分識別證（New eID），許毓仁表示，愛國政府早在2002年便開始推行晶片身分證，讓公民擁有數位身分。在愛沙尼亞，人民只有結婚、離婚、買賣土地等三件大事，才需要本人到現場辦理。

許毓仁說，此行除了拜訪愛國國會友台小組成員之外，也將與愛沙尼亞數位經濟部部長和負責數位身分證、數位國家相關的愛國官員進行會晤，並且彼此簽訂合作備忘錄，強化兩國數位經濟政策和區塊鏈金融科技的交流。

愛沙尼亞前總統Toomas Hendrik Ilves日前來台分享愛沙尼亞數位治理經驗，許毓仁指出，愛國政府「擁抱數位思維」，是讓土地面積與台灣差不多、人口僅台灣十五分之一的愛沙尼亞，卻能維持每年GDP成長3%至4%的原因，兩國同樣缺乏天然資源，卻有高端的科技人才與技術，「愛沙尼亞可以，台灣也可以！」

圖／許毓仁國會辦公室提供
圖／許毓仁國會辦公室提供
分享

許毓仁身分證
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

去年出口數字漂亮 台灣美妝攻新興市場

2019-07-16 14:31

核四保留人力 再降至180人

2019-07-16 14:21

勞保基金救急 政府首次撥補200億

2019-07-16 14:16

鄧明斌接任勞保局長 首重內部友善職場

2019-07-16 13:04

新舊勞保局長交接 明年撥補200億給勞保基金救急

2019-07-16 13:02

台灣勞工不會太累 工時條件優於美日韓

2019-07-16 12:38

不見美中貿易戰效應 無薪假不增反減

2019-07-16 11:44

中國鋼品課反傾銷、平衡稅？ 9、10月有答案

2019-07-16 11:43

27天來首見供電吃緊黃燈 台電：部分機組故障

2019-07-16 11:10

新舊勞保局長交接 許銘春：明年撥補勞保基金200億

2019-07-16 11:06

工輔法在反彈聲浪中完成修法 經濟部：可創造兆元投資

2019-07-16 11:06

中國鋼品雙反調查 財部認定具補貼及傾銷事實

2019-07-16 09:12

名家觀點／川普叫牌的三個利器 獨霸全球

2019-07-16 00:44

機車補助利多 選前大放送

2019-07-15 23:19

電動車普及勢不可擋 蘇揆關切傳統車行轉型

2019-07-15 23:15

國發基金加碼扶植新創 最高注資1億元

2019-07-15 23:15

工研院協助飛輪健身車龍頭廠期美 打造智慧工廠

2019-07-15 21:54

桃機第三航廈四度招標 最快本周辦理招標文件公開閱覽

2019-07-15 21:02

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

中鋼構昆山廠吹熄燈號 9月起停產退出中國市場

2019-07-15 19:54

國發基金放寬新創投資金額 最高累計1億元

2019-07-15 19:25

儒鴻擬併購 外資點名這兩家台廠有機會

2019-07-15 14:57

核一廠16日退役 環團要求公開透明

2019-07-15 14:21
看更多

熱門文章

日韓貿易戰 外資：三星7奈米單可能全轉給台積電

2019-07-15 20:36

獨／桃園空服員工會發函 籲長榮不得取消全勤獎勵

2019-07-16 09:53

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

還想存人民幣？央行：各天期利率最高的銀行是這三家

2019-07-15 20:00

勞保基金 單5月份一個月就入不敷出30億元

2019-07-15 21:04

中鋼構昆山廠吹熄燈號 9月起停產退出中國市場

2019-07-15 19:54

美鬆綁華為 帶旺台系鏈

2019-07-15 23:30

機車補助利多 選前大放送

2019-07-15 23:19

長榮罷工期間地勤發津貼？ 勞資各說各話8月再協調

2019-07-15 19:18

高雄廠傳裁員360人 國巨否認：進行正常人力汰弱留強

2019-07-16 11:24

中鋼構喊撤9月退出大陸 昆山廠全面停產

2019-07-16 00:46

挪用客戶資金？理專如果有這九種行為就要注意了

2019-07-15 19:26

五年首見 儒鴻將啟動併購

2019-07-16 00:53

三大類保單 上半年熱銷

2019-07-15 23:19

散戶、大戶一起落跑 6月人民幣存款跌至近五年半新低

2019-07-15 17:08

郭董參選失利 專家：仍掌鴻海實權

2019-07-15 18:32

死亡前二年贈與配偶 關係消滅不課遺產稅

2019-07-15 23:57

銀行查核理專 五大要點

2019-07-15 23:25

台中七期新市政中心 上半年土地交易逾134億創同期新高

2019-07-15 21:33

名家觀點／川普叫牌的三個利器 獨霸全球

2019-07-16 00:44

理專挪用客戶資金 築牆防堵

2019-07-15 23:27

新台幣升2.9分 市場缺乏方向短期難脫盤整

2019-07-15 18:48

哪些工作不會被AI取代？李開復：醫護人員、老師...還有「真正的企業領導者」

2019-07-16 12:54

華為代工廠 偉創力停擺

2019-07-15 23:51

桃機第三航廈四度招標 最快本周辦理招標文件公開閱覽

2019-07-15 21:02

年營收挑戰35億！高雄大魯閣草衙道打造娛樂帝國

2019-07-16 00:46

有線電視萬年頻道惹怨 中嘉擬出手打破

2019-07-15 20:18

綠能將清算 再裁284人

2019-07-16 00:47

神盾：尊重智財權 無侵害他人權益

2019-07-15 20:29

財務惡化…綠能將解散 預計解雇284人

2019-07-16 00:04

已資遣339人 聯合再生能源：年底前不再大裁員

2019-07-16 00:07

業者聲聲盼 保障型商品快開放台商購買

2019-07-15 23:17

韓國瑜提重啟核四 台電：天方夜譚

2019-07-16 14:20

長榮航空：罷工期間員工獎勵決不會少

2019-07-16 12:48

臉書推Libra 全球卡關

2019-07-16 00:48

工研院協助飛輪健身車龍頭廠期美 打造智慧工廠

2019-07-15 21:54

國發基金加碼扶植新創 最高注資1億元

2019-07-15 23:15

5G設備龍頭華為 搶攻智慧電視

2019-07-15 23:52

新舊勞保局長交接 許銘春：明年撥補勞保基金200億

2019-07-16 11:06

職場修煉／怎麼努力就是賺不到錢？錢基本上是笑出來的

2019-07-15 22:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top