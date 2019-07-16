許毓仁訪愛沙尼亞 強化數位經濟交流

2019-07-16 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



立法委員許毓仁昨（15）日以「中華民國與波羅的海三國國會議員友好協會」身分出訪，首站抵達以數位治理打開世界知名度的愛沙尼亞。許毓仁表示，此行將拜會愛國國會友台小組主席，當面恭賀愛國當選聯合國安理會非常任理事國，也向愛國政府表達持續為中華民國參與WHA、UNFCCC等國際組織及會議發聲。

行政院去年底拍板2020年全面換發數位身分識別證（New eID），許毓仁表示，愛國政府早在2002年便開始推行晶片身分證，讓公民擁有數位身分。在愛沙尼亞，人民只有結婚、離婚、買賣土地等三件大事，才需要本人到現場辦理。

許毓仁說，此行除了拜訪愛國國會友台小組成員之外，也將與愛沙尼亞數位經濟部部長和負責數位身分證、數位國家相關的愛國官員進行會晤，並且彼此簽訂合作備忘錄，強化兩國數位經濟政策和區塊鏈金融科技的交流。