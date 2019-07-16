新舊勞保局長交接 明年撥補200億給勞保基金救急

2019-07-16 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞工保險局今舉行新舊任局長交接儀式，新任勞保局局長由原勞動保險司司長鄧明斌就任，勞動部長許銘春在會後受訪時表示，勞保財務攸關1041萬勞工的退休生活，年金改革須重新嚴謹的檢視財務結構，不管是政府、立院或各界都用審慎的態度面對、研議，雖勞保年改法案尚未審查，但政府會在明年撥補200億元挹注勞保基金，展現負責任的態度。

許銘春致詞時說，台灣有將近1041萬勞保投保人數，投保單位有56.4萬家，一個勞工從生老病死都跟勞保局有關，透過勞保制度讓勞工生活有保障，這也是社會安全網很重要的環節，因此如何服務上千萬的被保險人，讓民眾感受到政府的簡政便民就相當重要。

許銘春表示，很肯定前勞保局長石發基在任內推動一站式便民服務，更不辭辛勞地走訪各地辦事處，了解各地業務執行困難，改善各地辦事處的辦公環境，發揮他跑馬拉松的精神，奉獻40年的青春歲月給勞保業務，精神令人感佩，去年還配合行政院政策，促使農保職災保險在2018年11月1日順利上路，攸關111萬農保的農民權益，真的很不簡單，就像他的姓氏一樣，服務勞動者的心「堅若磐石」。

許銘春說，接任的鄧明斌在勞政領域服務也超過23年，其中20年都在勞工保險業務，對勞保業務相當嫻熟，面對勞工年金改革與職災單獨立法都能站在勞工角度，以同理心溝通政策，甚至還親自對法案有疑慮的工會面對面溝通，這就是公務員該有的態度。

由於最新的勞保精算報告指勞保將於2026年破產，對此，許銘春表示，勞保年金改革法案已送入立院，但還沒進行審查，各界都有聲音，勞保財務結構是個大議題，不管是政府、立院或各界都認為要審慎研議、面對，在法案尚未實施前，政府已決定明年先撥補200億元，就是展現負責任的態度，但她也說，200億元只是解決一部分問題，沒辦法解決整個勞保財務結構，必須透過嚴謹財務重新檢視、檢討才能讓年金永續。

未來是否每年持續撥補200億元？許銘春說，勞保每3年都會精算，每年財務狀況都不同，屆時會視收支短絀及政府財務情形考量。