阿波羅11號升空半世紀 科技部辦科學紀念展

2019-07-16 12:55 中央社 台北16日電



7月16日是阿波羅11號發射升空50週年，開啟人類探索太空的新里程碑。科技部今天上午舉行科學主題日，透過藝文活動、座談，紀念這個重要的時刻。

1969年7月16日，美國執行阿波羅11號計畫，搭載3名太空人升空，並在7月20日成功登陸月球，尼爾．阿姆斯壯（Neil Armstrong）與伯茲．艾德林（Buzz Aldrin）成為史上首次踏上月球的人類。

今天是阿波羅11號計畫50週年，美國盛大慶祝外，在這個歷史時刻，台灣也沒有缺席。

科技部今天上午在台大醫院國際會議中心，以「登月50週年紀念特別活動」為主題，舉行科技部主題科學日。會中除了介紹當年阿波羅11號計畫的歷史背景、故事之外，現場也有準備不少與航太有關的資料供民眾參閱。

科技部透過新聞稿指出，除了平面的資料外，還有利用音樂、文學、藝術等不同文化載體，傳達航太相關知識。除此之外，還有邀請台灣與NASA的科學家演講，分享阿波羅11號計畫的故事。

科技部指出，從民國107年開始規劃「主題科學日」活動，選擇科學史上重大事件的發生日，在科技部的「科技大觀園」網站刊載相關文章，同時搭配主題，舉辦相關活動。

科技部表示，至今主題日已經舉辦了「IC60特展—積體電路發明60週年」、「國際女性科學日」、「愛因斯坦140週年冥誕」、「霍金逝世週年：與時空行者徜徉宇宙」與「有你真好！臺灣科學家群像展」等活動，希望藉此讓台灣民眾進一步認識傑出科學家與重要的科學里程碑。