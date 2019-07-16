親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工落幕後
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
最後一波倒數中

義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

阿波羅11號升空半世紀 科技部辦科學紀念展

2019-07-16 12:55中央社 台北16日電

7月16日是阿波羅11號發射升空50週年，開啟人類探索太空的新里程碑。科技部今天上午舉行科學主題日，透過藝文活動、座談，紀念這個重要的時刻。

1969年7月16日，美國執行阿波羅11號計畫，搭載3名太空人升空，並在7月20日成功登陸月球，尼爾．阿姆斯壯（Neil Armstrong）與伯茲．艾德林（Buzz Aldrin）成為史上首次踏上月球的人類。

今天是阿波羅11號計畫50週年，美國盛大慶祝外，在這個歷史時刻，台灣也沒有缺席。

科技部今天上午在台大醫院國際會議中心，以「登月50週年紀念特別活動」為主題，舉行科技部主題科學日。會中除了介紹當年阿波羅11號計畫的歷史背景、故事之外，現場也有準備不少與航太有關的資料供民眾參閱。

科技部透過新聞稿指出，除了平面的資料外，還有利用音樂、文學、藝術等不同文化載體，傳達航太相關知識。除此之外，還有邀請台灣與NASA的科學家演講，分享阿波羅11號計畫的故事。

科技部指出，從民國107年開始規劃「主題科學日」活動，選擇科學史上重大事件的發生日，在科技部的「科技大觀園」網站刊載相關文章，同時搭配主題，舉辦相關活動。

科技部表示，至今主題日已經舉辦了「IC60特展—積體電路發明60週年」、「國際女性科學日」、「愛因斯坦140週年冥誕」、「霍金逝世週年：與時空行者徜徉宇宙」與「有你真好！臺灣科學家群像展」等活動，希望藉此讓台灣民眾進一步認識傑出科學家與重要的科學里程碑。

科技部太空人航太
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

鄧明斌接任勞保局長 首重內部友善職場

2019-07-16 13:04

新舊勞保局長交接 明年撥補200億給勞保基金救急

2019-07-16 13:02

台灣勞工不會太累 工時條件優於美日韓

2019-07-16 12:38

中國鋼品課反傾銷、平衡稅？ 9、10月有答案

2019-07-16 11:43

27天來首見供電吃緊黃燈 台電：部分機組故障

2019-07-16 11:10

新舊勞保局長交接 許銘春：明年撥補勞保基金200億

2019-07-16 11:06

工輔法在反彈聲浪中完成修法 經濟部：可創造兆元投資

2019-07-16 11:06

中國鋼品雙反調查 財部認定具補貼及傾銷事實

2019-07-16 09:12

名家觀點／川普叫牌的三個利器 獨霸全球

2019-07-16 00:44

機車補助利多 選前大放送

2019-07-15 23:19

電動車普及勢不可擋 蘇揆關切傳統車行轉型

2019-07-15 23:15

國發基金加碼扶植新創 最高注資1億元

2019-07-15 23:15

工研院協助飛輪健身車龍頭廠期美 打造智慧工廠

2019-07-15 21:54

桃機第三航廈四度招標 最快本周辦理招標文件公開閱覽

2019-07-15 21:02

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

中鋼構昆山廠吹熄燈號 9月起停產退出中國市場

2019-07-15 19:54

國發基金放寬新創投資金額 最高累計1億元

2019-07-15 19:25

儒鴻擬併購 外資點名這兩家台廠有機會

2019-07-15 14:57

核一廠16日退役 環團要求公開透明

2019-07-15 14:21

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:53
看更多

熱門文章

日韓貿易戰 外資：三星7奈米單可能全轉給台積電

2019-07-15 20:36

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

2019-07-15 15:21

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

65歲備千萬退休金 你可以這樣做...

2019-07-15 14:10

獨／桃園空服員工會發函 籲長榮不得取消全勤獎勵

2019-07-16 09:53

訪Gogoro智能工廠 陳其邁：電動車補助不變

2019-07-15 15:10

還想存人民幣？央行：各天期利率最高的銀行是這三家

2019-07-15 20:00

勞保基金 單5月份一個月就入不敷出30億元

2019-07-15 21:04

中鋼構昆山廠吹熄燈號 9月起停產退出中國市場

2019-07-15 19:54

美鬆綁華為 帶旺台系鏈

2019-07-15 23:30

儒鴻擬併購 外資點名這兩家台廠有機會

2019-07-15 14:57

長榮罷工期間地勤發津貼？ 勞資各說各話8月再協調

2019-07-15 19:18

機車補助利多 選前大放送

2019-07-15 23:19

中鋼構喊撤9月退出大陸 昆山廠全面停產

2019-07-16 00:46

挪用客戶資金？理專如果有這九種行為就要注意了

2019-07-15 19:26

三大類保單 上半年熱銷

2019-07-15 23:19

五年首見 儒鴻將啟動併購

2019-07-16 00:53

散戶、大戶一起落跑 6月人民幣存款跌至近五年半新低

2019-07-15 17:08

嗶經濟當道！國內行動支付5大品牌 LINE Pay稱王

2019-07-15 13:37

郭董參選失利 專家：仍掌鴻海實權

2019-07-15 18:32

人生逆轉勝？收掉事業資遣員工 他賣公司資產進帳4千萬

2019-07-15 15:15

高雄廠傳裁員360人 國巨否認：進行正常人力汰弱留強

2019-07-16 11:24

女力抬頭！台積電女性主管晉升管道優於男性

2019-07-15 15:07

銀行查核理專 五大要點

2019-07-15 23:25

死亡前二年贈與配偶 關係消滅不課遺產稅

2019-07-15 23:57

台中七期新市政中心 上半年土地交易逾134億創同期新高

2019-07-15 21:33

新台幣升2.9分 市場缺乏方向短期難脫盤整

2019-07-15 18:48

理專挪用客戶資金 築牆防堵

2019-07-15 23:27

桃機第三航廈四度招標 最快本周辦理招標文件公開閱覽

2019-07-15 21:02

年營收挑戰35億！高雄大魯閣草衙道打造娛樂帝國

2019-07-16 00:46

名家觀點／川普叫牌的三個利器 獨霸全球

2019-07-16 00:44

有線電視萬年頻道惹怨 中嘉擬出手打破

2019-07-15 20:18

華為代工廠 偉創力停擺

2019-07-15 23:51

神盾：尊重智財權 無侵害他人權益

2019-07-15 20:29

長榮航空與長榮企工第二次調解 仍無共識

2019-07-15 13:45

綠能將清算 再裁284人

2019-07-16 00:47

參觀Gogoro 陳其邁：加速電池國產及補助不變

2019-07-15 14:15

業者聲聲盼 保障型商品快開放台商購買

2019-07-15 23:17

長榮航企業工會爭地勤獎勵 勞資8月8日再調解

2019-07-15 13:44

財務惡化…綠能將解散 預計解雇284人

2019-07-16 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top