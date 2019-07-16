不見美中貿易戰效應 無薪假不增反減

2019-07-16 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



圖為勞工示意圖。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

勞動部今（16）日公布最新無薪假數據，截至7月15日止，勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單（即無薪假通報）共18家，實施人數596人，較6月30日減少61人。

勞動部表示，上期實施無薪假事業單位家數17家，實施人數657人，目前停止實施者計5家，另新增6家，累計新增1家，實施人數減少61人。

此外，本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。