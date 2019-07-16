親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
最後一波倒數中

陸客來台吃遍各地小吃 直呼「非常普通」掀網戰

50年後再拚登月 NASA這次為何堅持「女士優先」？

工輔法在反彈聲浪中完成修法 經濟部：可創造兆元投資

2019-07-16 11:06經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

《工廠管理輔導法》上月底修法三讀通過，儘管外界反彈聲浪不絕於耳，但經濟部強調，工輔法修法完成，可讓眾多未登記工廠藉由此次機會全面納管、就地輔導，推估未來可以創造約1至2兆元投資動能。

經濟部指出，這些隱藏於鄉間巷弄裡的工廠業者，有不少是我國業界的隱形冠軍，已經取得臨登業者中就有八家，其中恒耀工業股份有限公司是全球車用扣件市占率前五大；行銷30餘國的南俊國際股份有限公司，也可說是台灣鋼珠滑軌的代名詞。

經濟部推估，新法施行後，10年內取得特定工廠登記家數將達45,000家，未來各家預估將投入3,000至5,000萬元經費更新或增加設備，累計可創造約1至2兆元投資。

至於業者關心的農地工廠納管、特定工廠申請程序、納管輔導金及營運管理金等事項，將訂定特定工廠登記辦法、用地變更編定辦法辦理，為落實全面納管，經濟部也將研訂檢舉條款及獎勵制度。

經濟部表示，上述辦法定案後，預計於12月前將全國巡迴與地方政府共同辦理21場的說明會，向業者說明後續應配合辦理事項。

此外，低污染的認定基準，環保署已於5月邀集經濟部及農委會召開二次會議討論，研訂非屬低污染產業，經濟部表示尊重環保署專業，相關草案將待確認後發布。

經濟部指出，包含群聚地區認定原則基準、未登記工廠管理輔導執行方案、管理輔導計畫範本、工廠管理輔導會報設置要點及工廠改善計畫範本等相關配套措施，也將陸續於今年底前研擬完成。

經濟部環保農委會
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

不見美中貿易戰效應 無薪假不增反減

2019-07-16 11:44

名家觀點／川普叫牌的三個利器 獨霸全球

2019-07-16 00:44

中國鋼品課反傾銷、平衡稅？ 9、10月有答案

2019-07-16 11:43

27天來首見供電吃緊黃燈 台電：部分機組故障

2019-07-16 11:10

新舊勞保局長交接 許銘春：明年撥補勞保基金200億

2019-07-16 11:06

中國鋼品雙反調查 財部認定具補貼及傾銷事實

2019-07-16 09:12

機車補助利多 選前大放送

2019-07-15 23:19

電動車普及勢不可擋 蘇揆關切傳統車行轉型

2019-07-15 23:15

國發基金加碼扶植新創 最高注資1億元

2019-07-15 23:15

工研院協助飛輪健身車龍頭廠期美 打造智慧工廠

2019-07-15 21:54

桃機第三航廈四度招標 最快本周辦理招標文件公開閱覽

2019-07-15 21:02

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

中鋼構昆山廠吹熄燈號 9月起停產退出中國市場

2019-07-15 19:54

國發基金放寬新創投資金額 最高累計1億元

2019-07-15 19:25

儒鴻擬併購 外資點名這兩家台廠有機會

2019-07-15 14:57

核一廠16日退役 環團要求公開透明

2019-07-15 14:21

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:53
看更多

熱門文章

長榮航地勤津貼調解再破局 公司發四點聲明

2019-07-15 12:49

日韓貿易戰 外資：三星7奈米單可能全轉給台積電

2019-07-15 20:36

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

2019-07-15 15:21

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

65歲備千萬退休金 你可以這樣做...

2019-07-15 14:10

訪Gogoro智能工廠 陳其邁：電動車補助不變

2019-07-15 15:10

工會爭地勤罷工津貼未果 長榮：兩面手法難苟同

2019-07-15 12:57

還想存人民幣？央行：各天期利率最高的銀行是這三家

2019-07-15 20:00

勞保基金 單5月份一個月就入不敷出30億元

2019-07-15 21:04

中鋼構昆山廠吹熄燈號 9月起停產退出中國市場

2019-07-15 19:54

美鬆綁華為 帶旺台系鏈

2019-07-15 23:30

儒鴻擬併購 外資點名這兩家台廠有機會

2019-07-15 14:57

長榮罷工期間地勤發津貼？ 勞資各說各話8月再協調

2019-07-15 19:18

機車補助利多 選前大放送

2019-07-15 23:19

挪用客戶資金？理專如果有這九種行為就要注意了

2019-07-15 19:26

中鋼構喊撤9月退出大陸 昆山廠全面停產

2019-07-16 00:46

獨／桃園空服員工會發函 籲長榮不得取消全勤獎勵

2019-07-16 09:53

三大類保單 上半年熱銷

2019-07-15 23:19

散戶、大戶一起落跑 6月人民幣存款跌至近五年半新低

2019-07-15 17:08

五年首見 儒鴻將啟動併購

2019-07-16 00:53

郭董參選失利 專家：仍掌鴻海實權

2019-07-15 18:32

人生逆轉勝？收掉事業資遣員工 他賣公司資產進帳4千萬

2019-07-15 15:15

嗶經濟當道！國內行動支付5大品牌 LINE Pay稱王

2019-07-15 13:37

女力抬頭！台積電女性主管晉升管道優於男性

2019-07-15 15:07

銀行查核理專 五大要點

2019-07-15 23:25

死亡前二年贈與配偶 關係消滅不課遺產稅

2019-07-15 23:57

台中七期新市政中心 上半年土地交易逾134億創同期新高

2019-07-15 21:33

新台幣升2.9分 市場缺乏方向短期難脫盤整

2019-07-15 18:48

理專挪用客戶資金 築牆防堵

2019-07-15 23:27

桃機第三航廈四度招標 最快本周辦理招標文件公開閱覽

2019-07-15 21:02

有線電視萬年頻道惹怨 中嘉擬出手打破

2019-07-15 20:18

名家觀點／川普叫牌的三個利器 獨霸全球

2019-07-16 00:44

年營收挑戰35億！高雄大魯閣草衙道打造娛樂帝國

2019-07-16 00:46

神盾：尊重智財權 無侵害他人權益

2019-07-15 20:29

華為代工廠 偉創力停擺

2019-07-15 23:51

長榮航空與長榮企工第二次調解 仍無共識

2019-07-15 13:45

參觀Gogoro 陳其邁：加速電池國產及補助不變

2019-07-15 14:15

綠能將清算 再裁284人

2019-07-16 00:47

業者聲聲盼 保障型商品快開放台商購買

2019-07-15 23:17

長榮航企業工會爭地勤獎勵 勞資8月8日再調解

2019-07-15 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top