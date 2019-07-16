工輔法在反彈聲浪中完成修法 經濟部：可創造兆元投資

2019-07-16 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



《工廠管理輔導法》上月底修法三讀通過，儘管外界反彈聲浪不絕於耳，但經濟部強調，工輔法修法完成，可讓眾多未登記工廠藉由此次機會全面納管、就地輔導，推估未來可以創造約1至2兆元投資動能。

經濟部指出，這些隱藏於鄉間巷弄裡的工廠業者，有不少是我國業界的隱形冠軍，已經取得臨登業者中就有八家，其中恒耀工業股份有限公司是全球車用扣件市占率前五大；行銷30餘國的南俊國際股份有限公司，也可說是台灣鋼珠滑軌的代名詞。

經濟部推估，新法施行後，10年內取得特定工廠登記家數將達45,000家，未來各家預估將投入3,000至5,000萬元經費更新或增加設備，累計可創造約1至2兆元投資。

至於業者關心的農地工廠納管、特定工廠申請程序、納管輔導金及營運管理金等事項，將訂定特定工廠登記辦法、用地變更編定辦法辦理，為落實全面納管，經濟部也將研訂檢舉條款及獎勵制度。

經濟部表示，上述辦法定案後，預計於12月前將全國巡迴與地方政府共同辦理21場的說明會，向業者說明後續應配合辦理事項。

此外，低污染的認定基準，環保署已於5月邀集經濟部及農委會召開二次會議討論，研訂非屬低污染產業，經濟部表示尊重環保署專業，相關草案將待確認後發布。

經濟部指出，包含群聚地區認定原則基準、未登記工廠管理輔導執行方案、管理輔導計畫範本、工廠管理輔導會報設置要點及工廠改善計畫範本等相關配套措施，也將陸續於今年底前研擬完成。