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新舊勞保局長交接 許銘春：明年撥補勞保基金200億

2019-07-16 11:06經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞保局新舊任局長今（16）日交接，勞動部長許銘春擔任監交人，對於勞保財務危機至今未解，許銘春受訪時表示，年金改革要透過嚴謹的財務結構檢視才能解決，在此之前，政府在年金改革法案尚未通過前，先於明年首次撥補200億元，就是展現政府負責任態度。

至於未來是否每年持續撥補，許銘春表示，勞保每三年都會精算，會視收支短絀及政府財務情形考量。

今日退休卸任的前勞保局長石發基40年公職有33年都從事勞保業務，也正是2012年啟動勞保年金改革的舵手，經過七年退休，勞保年金改革仍然在原地踏步，成為他退休最大遺憾。

接任的新任局長鄧明斌也是跟隨石發基多年的勞保老手，在勞政領域服務超過23年，其中有20年是勞工保險業務，且才剛完成職災保險單獨立法研擬重責。

許銘春致詞時表示，台灣有將近1,041萬勞保投保人數，投保單位有56.4萬家，一個勞工從生老病死都跟勞保局有關，透過勞保制度讓勞工生活有保障，這也是社會安全網很重要的環節。如何服務這上千萬被保險人，讓民眾感受到政府簡政便民相當重要。

許銘春非常肯定石局長任內推動一站式便民服務，提升民眾的服務滿意度，也看到石局長兩年來走訪各地辦事處，了解各地業務執行困難，更在退休前讓農民職災保險順利上路，就像他的姓氏一樣，服務勞動者的心「堅若磐石」。

經常參加馬拉松的石發基透露，今日早上跑步時發現自己體態輕盈，應該是卸下重量。

新任局長鄧明斌則表示，今日是新責任的開始，勞保局負責勞保國保及農保將近1,500萬被保險人，是台灣最大的服務公司之一，如何讓服務更方便更貼心，是要持續努力的目標。

許銘春會後面對媒體詢問勞保基金將提早於2026年破產問題時表示，勞保財務攸關1,041萬勞工退休生活，政府非常慎重；勞保年金改革法案已送到立法院，朝野立委及各界也都知道勞保財務結構是最大議題，希望審慎以對。

許銘春表示，政府在法案增列撥補規定前，就決定明年先撥補200億元，就是展現政府負責任的態度，但無法完全解決財務，因為勞保必須透過嚴謹的檢視財務結構，才能真正解決。

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