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工研院協助飛輪健身車龍頭廠期美 打造智慧工廠

2019-07-15 21:54經濟日報 記者宋健生╱即時報導

協助台商回流，工研院今(15)日與國內第一大飛輪健身車廠期美科技簽約，將在台南打造首座健身器材「智慧數位工廠」，第一期新廠預計明年第3季投產，預估至少可提升五成以上產能。

期美科技總經理吳木銓表示，期美已獲經濟部核准16億元台商回流專案融資貸款，將在台南新吉工業區規劃占地3,000坪的智慧數位工廠，預計三至四年完成全廠建廠，屆時期美營業額將可達到150億元規模，飛輪年產量超過百萬台。

今年成立35年的期美，主要產品為飛車健身車、跑步機、室內腳踏車等，去年光是飛輪就生產13萬台，年營收22億元，今年隨著訂單增加，以及製程標準化，預估飛輪產量可達34萬台，營收增至44億元以上。

因應美中貿易戰，期美去年底結束大陸寧波廠業務，決定回台投資設廠，並找上工研院協助打造智慧工廠，昨天舉辦簽約儀式，由工研院副院長張培仁、智慧機械科技中心執行長陳來勝與吳木銓等人主持。

張培仁表示，美中貿易戰情勢詭譎多變，加速台商回台發展，政府也積極鼓勵台商回流，據經濟部統計，目前已有84家台商回台投資，金額逾4,000億元，預估可創造近4萬個就業機會。

而針對台商回流需求，工研院已成立一個服務平台機制，了解台商需求，希望把這些回流資金，引導到對台灣產業有競爭力的方向。

陳來勝說，工研院將協助期美建置智慧數位工廠，引進台中智慧製造試營運場域相關技術，包括智慧製造管理系統、彈性模組化生產線、自動倉儲系統、智慧機上盒、無人搬運車、智慧監控系統等技術。

透過這項合作計畫，未來可讓期美的智慧工廠，從拿到訂單開始到最終產品產出，全產線都能達到自動化與智慧化目標。

吳木銓指出，近年受到中國大陸低廉產品競爭，以及日系廠商自動化低成本生產的雙重夾擊，加上美中貿易戰，國內健身器材產業正面臨嚴峻挑戰。

他強調，期美近年投入大量研發能量，致力於高階客製化健身器材，但面對提升產能及整體稼動率的挑戰，無法進一步承接更多訂單。為此決定建立智慧自動化產線，並搭配智慧製造管理系統，以確保產能、品質及符合客戶需求。

工研院日與國內第一大飛輪健身車廠期美科技簽約，將在台南打造首座健身器材智慧工廠，...
工研院日與國內第一大飛輪健身車廠期美科技簽約，將在台南打造首座健身器材智慧工廠，圖中左起為工研院智慧機械科技中心執行長陳來勝、期美總經理吳木銓、副總經理吳振華。記者宋健生/攝影
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