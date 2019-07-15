國發基金放寬新創投資金額 最高累計1億元

2019-07-15 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發基金「創業天使投資方案」再釋利多，國發基金今（15）日宣布放寬個案投資金額，累計可達新台幣1億元。圖／國發基金提供 分享 facebook 政府扶植新創，政府扶植新創發展，國發基金「創業天使投資方案」再釋利多，國發基金今（15）日宣布放寬個案投資金額，累計可達新台幣1億元。創業天使投資方案截至目前已通過41家新創事業，通過投資總金額約5.4億，加計民間天使投資人搭配投資金額約4.4億元，合計9.8億元。

國發基金表示，為培養下一世代的獨角獸，將現有創業天使投資方案調整為一條龍機制，不僅限於投資新創事業的早期創立階段，而是在後續每一個發展階段都可持續投資，陪伴公司一起成長，因此放寬對個案投資上限，從原先單一投資金額2,000萬元增至累計投資金額可達新台幣1億元。

除了提升個案累積投資金額額度，為了鼓勵國內外知名投資機構共同投資我國新創事業，協助新創事業進軍國際市場，國發基金表示，凡獲得國內外知名投資機構投資3,000萬元的新創業者，國發基金也可共同搭配投資，並同步將投資金額提高至3,000萬元，較原先國內投資2,000萬元為高。

國發基金從今年1月底以來陸續放寬申請門檻，像個案投資上限由1,000萬提高至2,000萬元、經審議可免天使投資人搭配投資、取消七年退場機制，以及簡化小額投資流程，也就是所謂的「綠色通道」，若申請金額在300萬元以下，且外部天使投資人投資金額高於國發基金，就可不經審議會直接投資300萬元。

國發基金強調，未來仍將配合新創事業資金需求，持續滾動式檢討創業天使投資方案，期能提供新創事業發展所需資金。