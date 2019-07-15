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巨輪興業 台廠警示燈揚名海外

2019-07-15 17:32經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

製作LED警示燈起家的巨輪興業，靠著靈活的生產線以及強大的研發能量，成功在美國、歐洲、澳洲等地插旗，將不顯眼的警示燈產業，變成揚名海外的隱型冠軍。

澳洲
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