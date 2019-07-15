防堵酒駕奏效？ 去年機車肇事主因酒駕減少最多

2019-07-15 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處引述內政部警政署統計指出，去年道路交通事故32萬件，年增7.9％，其中機車肇事件數17.1萬件，年增10.1％，占道路交通事故件數比重53.5％，為近五年新高，較2017年增加1.1個百分點。

至於機車肇事原因，依序為「未依規定讓車」2.9萬件（占17.1％）、「轉彎（向）不當」1.7萬件（占10.2％），以及「未保持安全距離、間隔」與「違反號誌、標誌管制」各約1.5萬件（分別占8.9％及8.6％），四者合占超過四成。

相較於2017年，以「起步時未注意其他車（人）安全」及「轉彎（向）不當」增幅較高，分別年增18.6%及13.2%，減幅最大者則為「酒後駕車」，年減 6.9%。

根據統計，去年騎乘機車造成人員當場或24小時內死亡案件的死亡人數達881 人，占整體道路交通事故死亡人數（1,493人）59％，死亡率為每10 萬人口3.7 人。

依年齡別觀察，「70歲以上」占比19.4％，「60～69歲」及「50～59歲」各占15.2％及13.4％，三者合占近五成，另「20～29歲」占比也近二成。

依性別觀察，男性死亡人數656人（占74.5％），其中又以「20～29歲」占21.7％及「70歲以上」占17.7％較高；女性死亡人數225人（占 25.5％），其中「70歲以上」占24.4％，「60～69歲」占23.1％。