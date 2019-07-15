產能4年增2.5倍 工研院協助飛輪大廠打造智慧工廠

2019-07-15 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



美中貿易戰衝擊下，兩岸最大飛輪健身車大廠期美科技公司最近回台投資設廠，且找上工研院協助打造智慧工廠，今舉辦「期美示範案例簽約儀式」未來透過軟硬整合的智慧製造技術，預計4年可以增加2.5倍產能；這也是工研院協助建造整廠智慧化的首例。

出席簽約的行政院政務委員龔明鑫指出，台商回流效益已慢慢顯現，期美在工研院協助下，回台投資設廠就是實證。預估這波台商回台會落地生根20年，下半年趨勢還會再加大。

工研院副院長張培仁表示，工研院利用國際系統整合大廠達梭的製造執行系統(MES)協助期美建立彈性智慧化生產模式，並導入智慧產線監測，即時監控生產數據，提升品質與效率，預計今年可以提升5成產能。

工研院智慧機械科技中心執行長陳來勝說，工研院協助期美建置的「智慧數位工廠」，引進包括智慧製造管理系統、彈性模組化生產線、自動倉儲系統、智慧機上盒(VMX)、無人搬運車、智慧監控系統等技術，讓工廠從拿到工單開始到最終產品產出，全產線都能達到自動化與智慧化目標，不必再依靠人工手抄報表、操作機器、排程，甚至取代人工物料搬運與組裝，增加效率與資料正確性。

期美公司總經理吳木銓表示，台灣健身器材產業近年受到中國大陸低廉產品競爭，以及日系廠商自動化低成本生產的雙重夾擊，加上美中貿易戰，國內健身器材產業面臨挑戰。

該公司雖致力於高階客製化健身器材，但面對提升產能及整體稼動率的挑戰，無法進一步承接更多訂單。因此，想要擴大產能，必須要建立智慧自動化產線，並搭配智慧製造管理系統，才能確保產能、品質及符合客戶需求。

因為不想受制於舊產線設備與布局，決定回台在台南市新吉工業區新建一個智慧的工廠，土地面積近3000坪。