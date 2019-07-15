專家：中美摩擦消息不斷 人民幣恐陷弱勢整理

2019-07-15 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋15日發表人民幣市場周評指出，在美中近期展開貿易談判之際，美國總統川普再度發推特施壓，除了強調關稅是一個良好的談判工具之外，並直指中方不斷透過國家補貼跟貨幣貶值來對抗關稅加徵。此一連串發言再度突顯中美雙方間的矛盾，加上市場已幾乎反應美降息預期，預估本周人民幣將呈現中性偏弱的走勢。

另外，周一(15日)公布的大陸第2季GDP(國內生產毛額)增長率下降至6.2%，雖創歷史最低值，但探究其他6月細項數據可知，包含資產投資、工業產出以及消費總額均好於預期，可見在製造業持續外移的影響下，總體經濟面仍相對穩定，也限制了人民幣短期大幅走貶的可能。

上周市場主要環繞在美國降息的議題上，周初美國經濟數據表現大致良好，美元指數一度觸及近三周高點。緊接著，聯準會主席鮑威爾於國會證詞的鴿派發言，使得美元指數大幅回落，人民幣貶值壓力不僅獲得緩解，最高更升到6.86元兌1美元附近。但隨後美國公布核心CPI上升0.3%，創2018年來最大漲幅，優於預期的通膨數據使人民幣升值幅度收斂。

離岸人民幣對美元(USDCNH)上周周線升值約155點，收在6.8790，升值幅度0.22%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線升值約128點，收在6.8808，升值幅度0.19%。目前中美貿易間的前景仍未明朗，即便上周中美雙方已正式重啟高級別磋商，但在談判未有進展前，短期人民幣匯價推估依舊將在狹幅區間盤整。

境內利率市場方面，人行持續收回先前超額的資金投放，使徘迴在低檔已久的利率走勢開始反彈，不僅隔夜質押式回購利率回升至2.2%以上的水準，其他期限價格也跟著揚升。

公開市場操作方面，受逆回購持續到期和繳稅期的影響，銀行流動性已開始下降；但目前利率相較過往仍處於較低水平，故人行仍決議繼續暫停逆回購操作，上周累計淨回籠人民幣2,200億元，為連續第三周暫停。就歷史數據來看2%左右的隔夜利率其實並不高，與先前資金面的異常寬鬆相比，上周的利率反彈實屬正常，不需過度反應。

展望後市，隨著美國降息已近在咫尺，加上貿易戰變化不斷，短期利率偏鬆的可能性還是較高。回到境外，CNH Hibor(香港銀行間人民幣拆放利率)各期限漲跌不一，但波動幅度明顯較境內小，其中隔拆利率也再度拉回至2%左右的水平，整體利率曲線走平。