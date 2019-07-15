親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

專家：中美摩擦消息不斷 人民幣恐陷弱勢整理

2019-07-15 17:12經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋15日發表人民幣市場周評指出，在美中近期展開貿易談判之際，美國總統川普再度發推特施壓，除了強調關稅是一個良好的談判工具之外，並直指中方不斷透過國家補貼跟貨幣貶值來對抗關稅加徵。此一連串發言再度突顯中美雙方間的矛盾，加上市場已幾乎反應美降息預期，預估本周人民幣將呈現中性偏弱的走勢。

另外，周一(15日)公布的大陸第2季GDP(國內生產毛額)增長率下降至6.2%，雖創歷史最低值，但探究其他6月細項數據可知，包含資產投資、工業產出以及消費總額均好於預期，可見在製造業持續外移的影響下，總體經濟面仍相對穩定，也限制了人民幣短期大幅走貶的可能。

上周市場主要環繞在美國降息的議題上，周初美國經濟數據表現大致良好，美元指數一度觸及近三周高點。緊接著，聯準會主席鮑威爾於國會證詞的鴿派發言，使得美元指數大幅回落，人民幣貶值壓力不僅獲得緩解，最高更升到6.86元兌1美元附近。但隨後美國公布核心CPI上升0.3%，創2018年來最大漲幅，優於預期的通膨數據使人民幣升值幅度收斂。

離岸人民幣對美元(USDCNH)上周周線升值約155點，收在6.8790，升值幅度0.22%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線升值約128點，收在6.8808，升值幅度0.19%。目前中美貿易間的前景仍未明朗，即便上周中美雙方已正式重啟高級別磋商，但在談判未有進展前，短期人民幣匯價推估依舊將在狹幅區間盤整。

境內利率市場方面，人行持續收回先前超額的資金投放，使徘迴在低檔已久的利率走勢開始反彈，不僅隔夜質押式回購利率回升至2.2%以上的水準，其他期限價格也跟著揚升。

公開市場操作方面，受逆回購持續到期和繳稅期的影響，銀行流動性已開始下降；但目前利率相較過往仍處於較低水平，故人行仍決議繼續暫停逆回購操作，上周累計淨回籠人民幣2,200億元，為連續第三周暫停。就歷史數據來看2%左右的隔夜利率其實並不高，與先前資金面的異常寬鬆相比，上周的利率反彈實屬正常，不需過度反應。

展望後市，隨著美國降息已近在咫尺，加上貿易戰變化不斷，短期利率偏鬆的可能性還是較高。回到境外，CNH Hibor(香港銀行間人民幣拆放利率)各期限漲跌不一，但波動幅度明顯較境內小，其中隔拆利率也再度拉回至2%左右的水平，整體利率曲線走平。

人民幣降息
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

產能4年增2.5倍 工研院協助飛輪大廠打造智慧工廠

2019-07-15 17:18

核一廠16日退役 環團要求公開透明

2019-07-15 14:21

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:53

名家觀點／正視外界對獨董的高度期待

2019-07-15 00:45

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

工具機廠度小月 放無薪假

2019-07-15 00:25

若機械業有共識 經部考慮東南亞設產業專區

2019-07-15 00:21

上緯回覆釋股案 經部兩周內決議

2019-07-15 00:07

工業局回應柯拔希：獎勵補助 催動產業升級

2019-07-14 23:54

柯拔希喊話政府 快協助機械業南進

2019-07-14 23:54

本周指標／美經濟數據 多空交雜

2019-07-14 22:49
看更多

熱門文章

【重磅快評】從希斯洛機場看長榮航地勤爭出勤獎金

2019-07-15 10:16

長榮航地勤津貼調解再破局 公司發四點聲明

2019-07-15 12:49

工具機廠度小月 放無薪假

2019-07-15 00:25

中鋼「擰毛巾」 節流大作戰

2019-07-15 00:16

三星改造折疊機 台系鏈振奮

2019-07-14 23:34

日韓貿易戰開打…兩大記憶體 爆雙漲效應

2019-07-14 23:16

地勤爭權益 長榮15日再勞資協商

2019-07-14 23:44

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

記憶體漲價 威剛、十銓限量供貨

2019-07-14 23:32

暑假出國幫你精算！3大神器 利率匯率兩頭賺

2019-07-15 09:00

工會爭地勤獎勵 長榮：堅守崗位延長工時有酬勞

2019-07-15 08:54

5G手機升溫 三族群來電

2019-07-14 23:30

工會爭地勤罷工津貼未果 長榮：兩面手法難苟同

2019-07-15 12:57

儒鴻擬併購 外資點名這兩家台廠有機會

2019-07-15 14:57

大銀行增提管理資本 有緩衝期

2019-07-14 23:36

台酒加速轉型 鋪路民營化

2019-07-15 00:17

日管制3關鍵材料 三星取得應急庫存

2019-07-15 00:24

人生逆轉勝？收掉事業資遣員工 他賣公司資產進帳4千萬

2019-07-15 15:15

陳俊聖專訪 ／宏碁雙重轉型 開闢新藍海

2019-07-15 00:05

台籍分析師在陸被捕 證期局透過窗口了解

2019-07-14 23:29

一銀深耕海外 再下一城

2019-07-14 23:19

因長榮罷工忙翻 地勤累倒住加護病房

2019-07-14 23:44

旭富、美時錢景 法人看好

2019-07-14 23:06

系統性重要銀行／專家：一家都不能倒

2019-07-14 23:29

京東方 可望獲蘋果OLED單

2019-07-14 23:28

系統性重要銀行／金管會監管加壓 兩原因

2019-07-14 23:29

中鋼轉投資貢獻度 備受期待

2019-07-14 23:54

女力抬頭！台積電女性主管晉升管道優於男性

2019-07-15 15:07

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

2019-07-15 15:21

私人買賣未上市股票 要稅

2019-07-14 23:02

陳俊聖專訪 ／經營策略…孫子兵法指路

2019-07-15 00:03

ETF投信 包辦七大境內基金業者

2019-07-14 23:22

福星朱董 攔下潤寅增貸

2019-07-14 22:59

上緯回覆釋股案 經部兩周內決議

2019-07-15 00:07

名家觀點／正視外界對獨董的高度期待

2019-07-15 00:45

台杉挺生技 投資加速度

2019-07-14 23:06

柯拔希喊話政府 快協助機械業南進

2019-07-14 23:54

台塑越鋼建新爐 年底敲定

2019-07-14 23:54

金融都更公司 進案280件

2019-07-14 23:05

陳俊聖專訪 ／宏碁發展新事業 打造大艦隊

2019-07-15 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top