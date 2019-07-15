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台灣香品檢測標準不如中國？ 標檢局這樣說

2019-07-15 12:25經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

近期媒體報導市售中國香品驗出鉛及苯超標，且台灣CNS標準比中國大陸GB標準寬鬆。經濟部標準檢驗局日前赴全台香金舖店或量販店等地點購買15件香品，分別依據CNS標準與大陸GB標準進行檢驗，檢驗結果在「揮發性有機化合物」項目有二件不符合CNS國家標準規定，但均符合GB標準；標檢局強調，從理論及實測數據來看，都顯示CNS香品標準規範較GB標準嚴格。

標檢局說明，「香品」的CNS標準和GB標準測試方法有所不同，不能直接比較。為避免造成民眾誤解，標檢局除了洽詢國內專家，同時也辦理本次香品市購檢測計畫，並將同一樣本分別依據兩項標準的測試方法，進行燃燒後揮發性有機化合物：苯、甲苯、二甲苯等「品質項目」檢測。

標檢局解釋，CNS標準測試方法是以3克香品置於1m3大小的箱內完全燃燒後，收集其氣體分析；GB標準則以0.6克香品置於45m3密閉房間內燃燒，再收集其氣體分析，在燃燒重量相差五倍、燃燒空間相差45倍情形下，必須要將所有數據轉換成同一基礎下才能比較，否則容易誤認CNS標準較GB標準寬鬆；經過實測結果，發現CNS標準限制值比GB限制值嚴格19至1.5倍。

標檢局指出，本次15件香品也同時進行重金屬檢測（鉛、鎘、汞、鉻、砷），結果均符合CNS及GB標準，標檢局彙整近三年來香品重金屬試驗結果，共計152件，也符合限量要求，其中147件（96.7%）為未檢出。為更加嚴格把關，標檢局將評估修訂CNS重金屬標準加嚴現行限量值，讓民眾更加安心。

「香品」非屬標檢局公告的應施檢驗商品，「品質項目」不符合的商品，將依「消費者保護法」相關規定通知銷售者辦理下架，並請製造商或進口商進行回收改善；屆期不改正者，將依據該法第58條處新台幣6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

標檢局也提醒，消費者在選購及使用「香品」時，應注意下列事項：

一、不要購買標示不明的商品，建議使用符合CNS國家標準的香品。

二、於室內焚燒香品時，應保持良好通風，以免大量吸入香品燃燒產生的氣體、煙塵，傷害身體健康。

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