【電商經營再進化 政府利多全攻略】座談會 引業者迴響

2019-07-15 08:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



經濟部商業司主辦的【電商經營再進化 政府利多全攻略】座談會日前（7/12）在台北國際會議中心舉辦，為創造友善的網路購物環境，指導業者善用政府各項利多政策，經濟部商業司特別委請資策會科法所、台灣商業聯合總會規劃本次活動，宣導業者如何開源節流進行研發投資抵減，對外尋求政府及民間機構進行投資，以創造營運規模。

這次活動邀請資誠會計師事務所稅務法律服務陳玉如副總經理就研發投資抵減進行實務剖析，同時邀請業界著名專長財務顧問的若水資本股份有限公司合夥人兼財務顧問長徐世敏為業者說明政府投資多元管道，並分享實際經驗，協助業者「活用政府投資，善用研發抵減」。

若水資本合夥人兼財務顧問長徐世敏以【政府多元投資管道】為題介紹(新創)企業評價與募資，並且分享國發天使投資實例，同時也向業者講述鑑價服務的流程；資誠會計師事務所副總陳玉如則針對【投資抵減法規及實務分析】介紹研發支出投資抵減相關法規、申請研發投資抵減流程，以及申請研發投資抵減的注意事項。

這次活動吸引許多業者報名，並且紛紛提出營運所遇到的困難，電商業者發展過程往往是艱辛且漫長，常常需要堅強有力的後盾。即便已經擁有強大特色商品的業者，除了要面對國內外趨勢瞬息萬變之外，還要因應新趨勢、新技術、新模式的變化，電商業者必須不斷投入研發資金、營運資金，造成業者普遍性的資金壓力，需要政府從旁協助！