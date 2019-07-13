美中大打科技戰 台廠恐早晚被迫選邊站

2019-07-13 21:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



美中不只打貿易戰，更大打科技戰。科技部駐洛杉磯文化經濟辦事處官員提醒，美中貿易戰或暫時達成協議，科技戰勢將持續多年，呼籲台灣業者必須做好智慧財產保護，並且台灣有可能被迫選邊站。

另據了解，美國商務部都有透過管道與我國重要科技公司傳達，必須注意在中國大陸發展情況，避免踩到美國紅線。

美中兩國因制度和價值觀完全不同，美中貿易戰、科技戰已使美國科技圈、華人圈產生重大且深刻變化。我官員觀察，美國絕不會讓中國大陸有拿到第一手科技資料的機會，未來中國大陸人才要留在美國也會愈來愈困難。

華為事件後，美國頂尖大學紛紛中止與華為、中興等科技公司的產學合作，美國政府科研計畫禁止中國學生參與，美國名校對招生中國學生轉趨保守。而美國政府調查千人計畫更產生寒蟬效應，中國大陸學者在美國轉趨低調。

此外，美國政府也嚴格審查中資投資美國科技公司及新創公司，官員說，這類審查可以往上追溯到好幾層。