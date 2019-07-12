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蔡政府決心廢核！曾力抗石油危機的核一廠將走入歷史

2019-07-12 20:05經濟日報 記者江睿智╱即時報導

核一廠旁風力發電機組。 記者許正宏／攝影
核一廠旁風力發電機組。 記者許正宏／攝影
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蔡政府展現廢核決心。原能會今（12）日宣布，依核子反應器設施管制法規定，核發核一廠除役許可；核一運轉執照15日屆滿後正式退役，成為全台首座邁入除役的核能電廠

台電稍後表示，核一廠進入除役階段後，預計8月起陸續拆除廠內鐵塔與氣渦輪發電機組，並希望新北市政府協助啟用核子燃料乾貯設施，以利反應器爐心燃料移出，如期進行後續除役主要工作。台電表示，將持續與新北市溝通，雙方代表擬在7月底前會面。

台電進一步說，8月起將陸續拆除電廠主變壓器至開關場的連絡鐵塔與氣渦輪發電機組等，然而依國際核電廠除役程序，需將反應器爐心用過核子燃料退出，才能進行除役主要工作。核一廠第1期用過核子燃料乾式貯存設施尚未獲新北市政府核發水保完工證明而無法啟用，反應器爐心內核燃料未能順利移出，影響反應器及相關廠房等拆除工作。

台電表示，核一廠除役將長達25年，包含前8年除役過渡階段，將興建第2期室內乾貯設施及低放射性廢棄物貯存庫，並執行除汙作業，接著12年為除役拆廠階段，將拆除反應爐及汽機組件等。下一步是廠址最終狀態偵測階段則需3年，進行廠區環境輻射狀況最終偵測，最後花2年拆除剩餘建物，讓土地復原。台電強調，除役執行過程將持續監測環境，不會影響確民眾與周邊環境，請民眾放心。

核一廠為我國十大建設之一，也是首座核能電廠，協助國家因應1970年代石油危機造成的經濟衝擊，也進而帶動台灣經濟發展及工業全面升級，核一兩部機組裝置容量皆為63.6萬瓩，分別於1971、1972年取得建廠許可，1978年12月與1979年7月正式運轉，繼核一廠1號機40年運轉執照於去年12月5日到期，2號機也將於本（7）月15日到期，除役計畫在通過原能會、環保署審查後，今日正式獲發除役許可，也象徵核一廠25年除役工作正式啟動。

台電指出，核一廠對台灣經濟有重大貢獻。核一廠運轉40年期間，最多共有近600名台電員工努力維持兩部機組穩定運轉，其中1號機累積發電達1,625億度，2號機則發出1,754億度。1986年2號機締造連續穩定運轉418天，打破當時世界紀錄，2005年1號機亦創下538天的同型機組最高紀錄；而核一廠兩部機組累積發電量達3,379億度，等同提供超過200萬個家庭用戶長達40年的用電量。

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