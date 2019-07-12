吃涓豆腐順便考察股票能不能買！櫃買中心同意豆府上櫃

2019-07-12 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



你喜歡吃韓國料理嗎？以後你吃「涓豆腐」、「北村豆腐家」時，或許可以順便觀察一下店家生意好不好，做為要不要買張韓國料理公司股票的參考。櫃買中心今（12）日召開上櫃審議委員會，通過全台最大韓式料理品牌--豆府股份有限公司申請上櫃案，股票代號2752。

受到韓流文化帶動，韓國料理隨著韓劇「大長今」、「來自星星的你」、「太陽的後裔」等收視長紅，愈發吸引台灣民眾的喜愛，已經不遜於日系、美系、泰系等餐飲。豆府2008年以自創品牌「涓豆腐」起家，其招牌「嫩豆腐煲」在台灣帶動韓式鍋物風潮。

除家喻戶曉的品牌涓豆腐，豆府於2015年創立「銅盤」及「韓斤麻浦」、2016年推出「北村豆腐家」品牌，後又收購都鋪公司、取得旗下「都布」及「韓姜熙的小廚房」。

目前豆府旗下有五大主力品牌，包括韓式鍋物料理「涓豆腐」、韓式烤肉火鍋無限吃到飽餐廳「銅盤」、標榜正宗鑄鐵韓式燒烤餐廳「韓斤麻浦」、「北村豆腐家」及主打精緻韓國定食專門店「韓姜熙的小廚房」，全台目前約36家分店。豆府今年初並在越南開出第一家「Got Chicken」炸雞店。

豆府向櫃買中心申請上櫃時資本額1億6,492萬元，董事長為吳柏勳，推薦證券商為福邦證券、元大證券及群益金鼎證券。2018年合併營業收入為11億又585萬元，稅後淨利為1億1,517萬元，每股盈餘為7.2元；2019年第1季合併營業收入為3億1,971萬元，稅後淨利為2,544.9萬元，每股盈餘為1.53元。