央行總裁帶頭喊加薪 工商大老要基本工資脫鉤

2019-07-12 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



工商協進會理事長林伯豐。聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

公務員加薪與否尚未定案，中央銀行總裁楊金龍則帶頭喊企業加薪，他認為加薪可以激勵員工，還能創造經濟成長。

楊金龍今（12）日上午赴工商協進會會員大會進行專題演講，他表示，全球金融危機以來，台灣面臨結構性問題，使得經濟成長不容易提升，要解決這些問題 ，除了有賴貨幣政策、財政政策以及結構改革政策等搭配，企業也可以積極尋求方法來因應。

楊金龍建議企業以科技方法因應新的挑戰，並在員工生產力提升的前提下，為員工合理加薪來激勵員工，這樣可讓薪資成長創造經濟成長的良性循環。也建議把握當前資金回流契機，發揮正面效應，促進投資帶動生產力及薪資提升，就可以擴大內需，協助經濟成長。

就在央行總裁帶頭喊加薪的同時，工商協進會理事長林伯豐針對基本工資表示，2017年起已經連續三年調漲基本工資，調整幅度超過當年經濟成長率；基本工資的調整應參考消費者物價指數（CPI），由基本工資審議委員會來決定調整幅度，而不是由勞動部來表態。

林伯豐說，尤其是現在CPI這麼低，經濟成長率2.19%也不高的前提下，他認為調整基本工資不是恰當時機，應在各種經濟指標透過基本工資審議委員會的充分討論，凝聚共識後再做決定。

林伯豐也說，公務員加薪尚未定案，工商界要看政府是怎樣的態度與做法，公務員是國家行政的基本動能，公務員加薪比基礎勞工的加薪更重要，而且自己更主張本勞和外勞的基本工資應該脫鉤處理。