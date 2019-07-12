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核一廠除役許可 原能會今日核發

2019-07-12 12:57經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

原能會今日核發核一廠除役許可，圖為核一廠1號機組。圖／台電提供
原能會今日核發核一廠除役許可，圖為核一廠1號機組。圖／台電提供
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原能會今（12）日依核子反應器設施管制法規定，核發核一廠除役許可。

原能會於2015年11月25日收到台電公司依核子反應器設施管制法（以下簡稱核管法）第23條規定，提出核一廠除役許可申請與相關文件，並於2017年6月28日審查通過「第一核能發電廠除役計畫」及「第一核能發電廠技術與管理能力及財務基礎評估報告」；台電今年7月4日提出環保署認可的環境影響評估及相關資料。

經原能會審查結果，確認核一廠除役作業規劃符合相關法令規定，且台電技術與管理能力足以勝任除役之執行，合於核管法第23條第1項規定，爰依法核發除役許可。

原能會指出，台電取得核一廠除役許可後，應依核定的除役計畫執行相關作業，原能會亦將於除役期間執行視察及審查作業，確認台電確實按照除役計畫，推動除役拆除等相關作業，並妥善辦理除役期間的各項輻射防護、用過核子燃料與放射性廢棄物管理、環境輻射監測及工程管理等工作，以維護民眾健康與環境安全。

原能會表示，核能電廠除役為社會關注的議題，原能會已於對外網站上建立核能電廠除役管制專區，將持續公布核一廠除役安全管制與公眾參與等相關資訊，供民眾參閱，落實資訊公開，使除役安全管制作業透明完善。

核能電廠原能會核一
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