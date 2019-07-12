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資金回流台灣 謝金河：政府一定要做對的事

2019-07-12 11:32經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片
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財信傳媒董事長謝金河以「下一個即將發生的巨大變化！」為題在臉書發文表示，30年前台灣資金外逃，這次美中貿易戰意外促成台灣資金回流，將改變台灣過去30年面黃肌瘦的窘境，他強調：「台灣的錢不再大舉外逃，台灣有機會逐漸恢復活力，但最重要的是政府一定要做對的事。」

謝金河指出：「過去30年唱衰台灣是主調，韓國瑜市長說台灣鬼混20年，郭台銘董事長說中華民國是一家艱困公司，都很有代表性。」大家互相指責對方，但很少人深入探索問題出在哪裏？其實最直接的是過去30年，台灣的人流，物流，金流全往外流，尤其是西進成了擋不住的潮流。

他說，30年過去了，世界發生了巨大的變化，美國道瓊工業指數從30年前約2,500點，現在越過27,000點，S&P500指數站上3000點，都是歷史的里程碑；30年前台灣的加權指數最高衝上12682點，那年日本泡沫經濟吹破前，日經指數最高達38,957點。

30年前，香港恆生指數只有1,850點左右，今年最高到33,464點，德國是最不愛炒股的民族，但德國DAX指數也從1,650漲到13,950點。

謝金河指出，30年前，台灣資金源源不絕外逃，這次美中貿易戰意外促成台灣資金回流，最新統計，台商企業登記回台投資89家，金額4,441億元，財政部長蘇建榮預估今年回流資金可能逾8,000億，經濟部長沈榮津保守估計7,000億，政務委員龔明鑫估到2025年，台商回流資金可能超過4兆元。

謝金河認為，假如台灣外流的資金開始回流，將改變台灣過去30年面黃肌瘦的窘境，但這必須政府做對一些事，包括解決五缺問題、一例一休等問題；謝金河強調：「台灣的錢不再大舉外逃了，台灣有機會逐漸恢復活力，但最重要的是政府一定要做對的事。」

謝金河台商
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