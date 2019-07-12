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楊金龍：企業可為員工合理加薪 創造經濟成長良性循環

2019-07-12 09:54經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片
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中央銀行總裁楊金龍上任後，相當重視與市場的溝通，今（12）日他赴工商協進會會員大會，以「央行貨幣政策與台灣經濟發展」為題進行專題演講；為此，他準備長達45頁的簡報，詳述台灣總體經濟與貨幣政策執行。

楊金龍在四大結論中點出，面對全球經濟結構挑戰，企業可積極尋求科技方法來因應新的挑戰，且在員工生產力提升前提下，為員工合理加薪來激勵員工，由薪資成長創造經濟成長的良性循環。

楊金龍今日赴工商協進會會員大會，表定40分鐘的專題演講時間裡，一口氣講述了近20年來台灣總體經濟表現、央行貨幣政策執行情況、全球經濟結構問題及挑戰，以及妥適因應經濟結構問題，協助經濟成長。

楊金龍會中指出，全球金融危機衝擊，全球經濟陷入需求疲弱、低成長、低通膨的惡性循璇，即「長期停滯」困境，而央行雙率政策面臨的挑戰，包括全球經濟長期停滯，有效需求不足，全球利率走低。一般認為，貨幣政策已無足夠的發揮空間，寬鬆性貨幣政策激勵經濟成長的效果，可能已瀕臨極限。

此外，台灣面臨低生育率、人口老年化的挑戰。根據聯合國估計，2015至2020年台灣生育率為1.15人，不及全球平均2.47人的一半；台灣已於2018年邁入高齡社會，預計八年後（2026年）邁入超高齡社會。

楊金龍表示，貨幣政策有其侷限性，在低通膨、低利率情況下，財政政策應扮演更積極的角色，且台灣尚有實施擴張性財政政策的空間。

楊金龍做出四大結論，首先，近20年來，央行維持相對低且穩定的通膨，加上匯率穩定，維持新台幣購買力，有利企業與經濟發展。

第二、全球金融危機以來，台灣面臨結構性問題，致經濟成長不易提升，解決這些問題，有賴貨幣政策、財政政策及結構性改革政策的妥適搭配。

第三、企業可積極尋求科技方法來因應新的挑戰，且在員工生產力提升前提下，為員工合理加薪來激勵員工；由薪資成長創造經濟成長的良性循環。

第四、央行將持續致力達成法定經營目標，且央行向來十分注意和外界建立良好溝通，未來也將持續強化與外界的溝通，以增進外界對央行的了解，建立外界對央行的信任，確保政策的有效施行。

央行貨幣政策楊金龍加薪
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