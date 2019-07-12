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房價指數創高應趕快進場？專家一句話突破盲點

2019-07-12 09:07經濟日報 記者游智文╱即時報導

內政部近日發布去年Q4住宅價格指數達100.8，創統計新高，引發不少討論，不少民眾認為應該趕快出手，以免房價一直上揚，愈晚買愈買不起。

長期參與台灣多項房地產房價指數製作的學者章定煊表示，房價指數不能只看結果，必須搭配銷售率或成交情況來看，從目前銷售率來看，目前所謂房價創新高，買方的接受度是很低的，反而會讓市場餘屋存貨創了新高。

內政部自2011年開始製作住宅價格指數，每季發布，最新一季2018年第4季房價指數，台中、台南均創統計以來新高，全國指數100.8也寫新高，不少觀望、等待房價下跌的購屋人很緊張，擔心房價愈等愈貴，不趕快買，以後要花更多代價。

章定煊表示，房價指數跟股價指數不同，股價指數是供需平衡的結果，房價指數只是蒐集成交案例，是許多賣買雙方單獨議價的結果，並不代表市場的全面均衡價，也就是如果它偏高，會留下許多存貨，如果偏低，過去的存貨會大量的削減。

因此如果是針對中古屋的信義房價指數，必須同時搭配成交件數跟物件平均成交天數來判讀，甚至包括現在委賣案件的數量也要考慮在內，至於針對預售推案的國泰房價指數，建案銷售率與推案量的消長就是很重要的關鍵。

另外，房價指數是一種雞兔同籠的統計，房地產市場不同區位，不同類型產品有不同價格，但為了統計，只好把他們合併在一起，然後試著使用一些特徵參數控制它們之間不同，設定標準住宅（半雞半兔）價格，以製作房價指數。

今日房價指數上漲，也許是雞漲了、兔子跌了，實際上對消費者而言，這些產品根本沒有替代性，買雞的不會買兔、買兔的不會買雞，消費者只要分別去關心雞價跟兔價就好了。

章定煊表示，總結來說，目前就是某些都市的外圍區位、小宅與低總價產品，賣方試著把價格往上拉，如果消費者不是這種產品的目標群，就是無效的資訊。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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房價股價指數房地產
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