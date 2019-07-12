肉食族注意！美國牛肉漢堡月開跑了

2019-07-12 02:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



「美國牛肉漢堡月」於7月起熱情登場，「美國肉類出口協會」為消費者推薦有「美旗林」稱號的Diamond Plus Precious認證優質店家，包括:「Burger Ray」、「Ed’s Diner美式燒烤餐館」、「Selﬁsh Burger 喀漢堡」，因美國牛肉的牛隻在最後肥育階段特別以玉米飼養，因此與其他牛肉品種相比，更能感受到美國牛肉特有的鮮甜滋味。

三家指定美味店家中，Burger Ray即日起至7/31凡至店內消費滿300元，就可以玩「BR壽誕轉轉輪」，獲得現場抽獎機會。

Burger Ray漢堡可以依照個人口味喜愛，自己動手搭配組合，為讓消費者享受到高等級漢堡，店內均使用USDA Choice冷藏牛肉，以牛排館的規格提供五分熟、七分熟、全熟，三種不同熟度選擇。

Ed’s Diner美式燒烤餐館於2010年來到台灣，為台北第一間美式BBQ餐廳，更常被來自美國的饕客讚為亞洲最美味的BBQ餐廳。店內牛肉漢堡皆為美國牛肉，配上Eds Diner專業美國進口旋轉烤箱，濃縮所有的肉汁與風味。店內，除了有燻烤牛胸肉漢堡外，也有提供紐約客、沙朗或是丁骨牛排。

Selfish Burger喀漢堡，秉持以漢堡Bar形式經營，希望每位前來品嚐的顧客，都能以自在輕鬆的心情好好品嚐食物、不受打擾、不收服務費，無論是獨自享受生活或兩三位好友開心小聚，都是不錯選擇。

Selfish Burger除了繼續保有經典系列的漢堡之外，另外，也推出一些別具特色與個性化的獨特商品，堅持在地美好之外，也期盼能與消費者有更多的對話。

Selfish Burger選用美國Choice等級的牛排用肩胛肉整塊現絞成漢堡肉，再以2：8的肥瘦比例，將牛肉排表面煎到金黃，紮實又多汁。