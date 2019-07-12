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脫黨伏筆？郭台銘向韓國瑜最後喊話「就算大哥拜託你」

名家觀點／貿易戰衝擊沒變 每步都要走穩

2019-07-12 00:34經濟日報 李淳

美中領袖在上個月底G20峰會場邊達成繼續談判、暫時不擴大關稅戰的共識，同時美國亦表達可能放寬對華為的出口禁令。美中雖然暫時休兵，美方9日甚至宣布將豁免中國110項輸美產品的關稅，外界解讀此為川普再釋善意，但未來仍充滿變數，是否能成為轉捩點，還無定論。

回顧川習會前，美中雙方因5月初談判破裂，導致美國在5月10日將原本關稅是10%的2,000億美元產品調高至25%，並公布價值3,000億美元的新清單，隨時可啟動。北京也同步將對美報復關稅拉高到25%。此外，美國將華為及海外子公司納入出口管制名單。中國大陸也準備啟動不可靠企業清單予以報復。此外雙方也都大打北韓牌，習近平首次出訪平壤，川普也成為第一個進入北韓的美國總統。一時之間，非但貿易戰擴大到科技戰，還伴隨著放話心戰。

這就是G20川習會前所面對的緊繃局面。剖析川習會共識所提供緩解者，第一是雙方暫停互嗆口水，回到談判桌對抗。第二是短期內關稅戰可以維持現狀，不會擴大。第三是華為禁令可能鬆綁，降低衝突。

這幾點貢獻雖不算少，但關稅衝擊沒變，且每一個後續發展都有但書，導致全球股市慶祝行情曇花一現，很快的就回到基本面。以重啟談判一事為例，過去二個月北京多次重複復談可以，但要先取消制裁關稅，因為中國不在槍口威脅下談判。又如華為鬆綁，美方事後補充條件是不影響國家安全，且相關產品在市場上有替代品等局部解除，因而中國大概不會太珍惜這個善意。事實上美國持續擴大出口管制清單，將晶片製造商海光集團也納入管制清單。因而華為鬆綁到底是真善意還是假議題仍存在問號。

更大的潛在衝突點，在於中國明白表示談判要相互尊重，特別是涉及發展道路及基本制度等所謂「重大原則問題」，中方絕不退讓。因此未來「美國模式」與「北京路線」的衝撞很難避免，如何化解難以判斷。

簡言之，二個月後世界已大不相同，美中續談雖暫時降低了壓力，但若要期待美中能重置回到5月初以前的狀態挑戰極高，卻也並非不可能。

首先從經濟上觀察，美中二國都面對成長趨緩的壓力，內部經濟動能減速的衝擊。美國物價蠢蠢欲動，特別是若這次談判再度失敗，3,000億美元清單開徵，日常消費品漲價幾乎難逃。而農業部門出口受阻後也持續給白宮壓力，加上總統大選開跑，如何維持經濟成長成為川普連任最大的挑戰之一。這一點從他最近一直公開要求聯準會（Fed）降息拚經濟可以看出。若美中能達成足以夠川普宣稱勝利的協議，政治上不會失分、關稅暫不會擴大、農產品再度恢復出口中國，或是明年大選前最佳結果。

中國也面對類似壓力；雖然GDP成長保6應可達成，但出口趨緩、投資及消費趨於保守也是不爭的事實，若能在守住尊嚴的條件下暫緩衝突，爭取調整養性的時間，也可接受。

最後，美中對抗是一個長期過程幾乎已成為普遍共識。在此一過程中當然有起伏進退，不過在對抗的基本格局下，我國及產業需時時戒慎小心、每個步驟都要有避險安排，可能才是當前的處世之道。

（作者是中經院WTO及RTA中心副執行長）

關稅華為川普
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