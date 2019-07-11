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撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

資誠：美中貿易戰八大受惠者 台灣在列

2019-07-11 20:37經濟日報 記者程士華╱即時報導

資誠（PwC）聯合會計師事務所於今（11）日發布《全球經濟展望報告》7月號，針對美中貿易戰提出詳盡分析，報告內容發現，自從美中貿易戰之後，美國從八個亞洲經濟體的進口總額成長超過16%，包括孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、韓國、台灣、泰國和越南。

英國PwC經濟學家Mike Jakeman表示，美中貿易衝突為美國在亞洲的貿易夥伴帶來新的機會，如果貿易戰持續，將有助於越南、韓國及台灣的經濟成長，但仍作出提醒，企業的價值鏈布局和投資都應以全球為角度，而不只在特定某些市場，未來仍要關注美國對歐盟與日本的貿易政策，是否會變得更加強硬。

研究報告也提到，貿易戰對於商品貿易業和製造業的影響最嚴重，2018年中旬以來，美中兩國相互加徵的進口關稅，削弱了金融市場和企業的信心，國際貨幣基金(IMF)估計，現有的關稅將把2019年全球經濟成長率拉低0.2個百分點，若是有下一輪關稅戰，IMF預估將把2020年全球GDP拉低0.5個百分點。

資誠稅務法律服務營運長許祺昌表示，面對全球保護主義興起的環境變局，許多台商積極做出應變，包括調整供應鏈、轉移重點市場及生產基地，腳步的確是相當靈活，雖然台灣目前為貿易戰當中的受惠市場之一，但台商仍然面臨全球稅務布局、供應鏈整合、數位轉型等種種挑戰，台商務必善用這一波貿易戰，更加敏銳地尋找政經版圖下的新機會。

貿易戰台商關稅
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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