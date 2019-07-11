勞長率先喊漲 今年基本工資估可能調升逾千元

2019-07-11 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部將於8月14日召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春今（11）日表示，基本工資是要照顧最基層、邊際勞工的生活需求，希望朝調升方向走。

去年基本工資在勞動部主導下調升5%，基本工資月薪來到23,100元、時薪150元；今年隨著總統大選選情加溫，加上美中貿易戰似有些微緩和，外界預期，今年基本工資調幅也將約為5%。

近期公務員加薪尚未定案，基層勞工有望調薪。許銘春今日與媒體餐敘受訪表示，勞動部以照顧最基層、邊際勞工的生活需求為重，當然希望今年的基本工資朝向調升的方向來走，但決定權責在基本工資審議委員會，勞動部尊重審議委員會的決定。

對於工商團體反映因美中貿易戰影響致經濟前景充滿不確定性，若執意調漲工資，恐影響經濟發展，引發中小企業倒閉潮；許銘春則回應，她尊重勞資雙方的意見，也希望這些意見都能充分討論、客觀審酌。

許銘春並表示，在審議會召開前，勞動部也將分別跟勞、資、學三方舉辦會前會，交換彼此意見。她也說，行政院長蘇貞昌截至目前止，並未對基本工資調整有任何指示。

蔡政府上任後，自2016年迄今，基本工資月薪已調整3次，由20,008元調升至23,100元，共計調升3,092元，調幅達15.45%，每年平均調幅約5%左右。許銘春日前在立法院社福委員會詢答表示，希望在蔡總統連任任期內，基本工資可調升到30K，若要達標，基本工資調幅高達30%，若真要到蔡總統第二任任期結束的2024年之前達標，每年平均調幅亦須約5%。

事實上蔡政府上任後，勞動部積極主導基本工資調幅，去年許銘春主持基本工資審議委員會，勞資雙方主張調幅差距仍大而僵持不下時，許銘春最後拋出並拍板5%調幅。今年在執政黨勝選壓力下，即便美中貿易戰令經濟前景蒙上層陰影，外界預期今年基本工資調幅也不會低於去年，亦即約5%，基本工資月薪有望來到 24,255元、時薪158元。