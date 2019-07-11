又有5家台商回流 累積返台金額突破4441億元

2019-07-11 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



投資台灣事務所今天召開第25次聯審會議，再核准岳豐科技、和勤精機、緯穎科技、儒鴻企業、不具名面板關鍵材料製造商共5家台商回台投資，總計投資金額超過新台幣95億元，預估可創造近900個本國就業機會。經濟部指出，從台商回台1.0到2.0，已有89家廠商通過審查，帶來超過4,441億元投資，創造超過4萬個本國就業機會。

岳豐科技綜橫3C電源與網路線材領域30多年，生產的各類專業線材是通訊、傳輸、電腦主機及週邊設備的基礎零組件，一向以台灣總公司為研發主軸，無錫、東莞為生產基地，美國為主要市場，佔銷售總額 80%以上，客戶囊括美國知名實體零售業者如 Lowes、COSTCO等。

經濟部指出，儘管岳豐葉春榮董事長為東莞前台商協會會長，仍免不了受美中貿易戰火影響，必須配合美國客戶需求調整產線，將大陸廠大部分訂單移回台灣生產，投資9億元將現有營運總部暨研發中心搬遷至桃園高鐵特區新大樓，原廠建置新廠擴充產能，同時導入智慧化製程，將新增34個本國就業機會，可望推升美國市場占有率。

作為大中華地區第1大精密沖壓廠及Volkswagen、Getrag、Danfoss、Tesla等各龍頭大廠主要供應商，美中貿易戰促使和勤精機加速建構台灣基地，將汽車零組件與硬碟機零件產線階段性移回台灣生產，砸下超過15億元、招募188位專業本國人才，在中科二林廠增設自動化廠房與智能產線設備，建置一條龍式生產作業，並且擴大布局高附加價值的新能源及電動車相關產業，化危機為轉機。

緯穎科技專攻大型雲端資料中心硬體及解決方案，握有全球4大雲端服務巨頭其中3家訂單。在美中貿易戰後加速全球製造佈局，早已積極規劃產線遷移策略嚴陣以待，考量客戶長期需求及分散風險，相中南科地區完整產業聚落及研發能量，決定在南科台南園區打造第一座自有生產與創新研發基地，與當地產學研機構能量密切鏈結，除了架設雲端伺服器主板半品產線外，並配合公司研發計劃設置智慧化研發實驗室、全球產品失效分析實驗室、亞太區售後服務及維修中心等，將投資超過15億元、招募410位專業本國人才。

全球機能服飾龍頭、紡織業股王儒鴻企業雖然是傳統產業，卻擁有超過100名研發人員而自詡為「科技紡織」公司，經濟部表示，儒鴻成立40多年秉持「獨家創新」研發精神與「 環保節能」生產方式，創造出彈性針織布料與機能性成衣等高技術、高附加價值產品，每年仍持續投入近10億元（約占營業額3-5%)經費研發新品，也因為獨特快速的研發創新能力，而與全球各知名運動品牌有長期、緊密的供應鏈夥伴關係。在美中貿易戰影響下，儒鴻企業選擇根留台灣，於苗栗溪洲廠投資新台幣10.2億元新建數位印花廠生產高附加價值印花布料，並且擴大招募60位技術性人才。這項數位印花先進技術，不但可提高布料染整競爭力，並且結合儒鴻原有垂直整合優勢，進而提高台灣在紡織價值鏈的關鍵地位。

某不具名上市面板關鍵材料製造商則考量貿易紛爭短時間難以平息，必須提早佈局、降低風險，決定擴大台灣投資，設置面板上游材料製造廠、電池材料產線，導入光學檢測系統與建置自動化倉儲，並在現有廠區擴充產能、增設自動化設備、升級感測器等，以持續進行結構優化轉型，朝向高附加價值領域發展，總計投資數十億元、帶來數百個本國就業機會，將可強化面板整體供應鏈。