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雙子星開發案 南海8月9日未簽約將喪失最優申請人資格

2019-07-11 18:52經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北車站雙子星大樓聯開案最優申請人－南海發展公司，因本（7）月10日為成立新公司最後期限，但因其投資案遭經濟部投審會駁回，無法申請成立新公司，故向主辦單位台北捷運局提出成立新公司展延要求，捷運局以投審會回復的書面資料是駁回，廠商可以訴願，並非補件再審，所以不同意展延，並要求廠商一個月內完成簽約，否則即喪失最優申請人資格。

捷運局官員昨（11）日表示，依投標須知規定，最優申請人須先完成新公司的成立，才能與北市府簽約，取得正式開發台北車站雙子星大樓的權利，但因最優申請人南海公司的投資案遭到投審會駁回，而投審會於7月4日回覆南海發展公司，有提到廠商不服這項行政處分的話，可於一個月內提出訴願，也就是8月3日前提出行政救濟。

官員說，因為投審會審查結果是駁回，不是給廠商補件後再審查，南海發展確定無法於最後期限前成立新公司，雖然廠商為保住最優申請人資格，向捷運局提出展延成立新公司的要求，以便其向投審會做行政救濟的動作，但捷運局基於此案非再審查，所以不同意展延成立新公司時間的要求。

官員指出，南海發展要求被拒絕後，一定會向法院提出假處分，來保住最優申請人資格，但捷運局還是要依投標須知規定的程序走，已發函告知南海發展，一個月內（8月9日）須完成新公司設立登記，並與北市府簽約，否則將喪失最優申請人資格。

官員強調，政府要依法行政，該走的程序一定要走完，南海發展公司可以在期限內，進行其所有可以做的行政救濟動作，他們所有的救濟動作都做完，還是無法成立新公司和市府簽約的話，屆時市府會研究要由次優申請人藍天團隊遞補，進行議約作業，還是直接宣布廢標重新公告，這要等8月9日最後期限到了再說。

南海捷運投審會雙子星開發案
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