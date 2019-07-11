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「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

搶救雙子星案最優資格 南海聲請假處分失利

2019-07-11 16:34聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，但經濟部投資審議委員會上月以涉及國家安全議題等理由，駁回設立台灣南海發展公司案。南海發展為保留最優申請人資格及開發案，向法院聲請假處分，台北高等行政法院認為聲請與法律規定要件不合，駁回聲請，可抗告。

香港商南海發展公司及馬來西亞商馬頓公司，參與台北市政府捷運工程局辦理的雙子星開發案招標甄選，去年12月28日，捷運局將南海評選為最優申請人。

今年1月，南海向投審會申請匯入相當於新台幣10億元等值外幣，投資設立台灣南海發展公司案，以便以此新設專案公司，但投審會認定南海發展與中國關聯極深，依照外國人投資條例第7條，認定不利國家安全，6月26日駁回申請。

南海認為，投審會駁回其等投資申請違法，且捷運局原設定應於今年7月10日以前辦妥新設專案公司事宜，恐因投審案未通過而可歸責於南海致未能遵期完成，將導致南海喪失以最優申請人地位參與開發案資格，認與捷運局間有公法上法律關係爭執，將致其等受重大損害而有急迫危險。

因此，聲請法院為定暫時狀態假處分，請求命捷運局於本案判決確定前，應展延南海於開發案中設立新專案公司期限，且不得廢棄最優申請人資格，並不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人，也不得廢棄開發案。

法院認為，南海的最優申請人資格，是否因因逾期未辦妥設立新專案公司與簽約事宜，而有喪失並另由次優申請人遞補危險，繫於捷運局對投審會駁回投資申請決定是否可歸責於南海的判斷，以及其是否依投資人須知規定再展延南海設立新專案公司的期限。

就此而言，鑑於南海已經申請捷運局展延期限，以便繼續保有最優申請人資格，得以參與開發案，有待捷運局作出決定，就可以適當避免喪失最優申請人資格的危險。

南海並未釋明與捷運局間就此等公法上法律關係存有爭執，也未釋明最優申請人資格有因此爭執存在而有遭侵害的急迫危險，與聲請定暫時狀態假處分的要件不合。

法院指出，南海主張定暫時狀態假處分要防免的重大損害，並未釋明是必須透過假處分緊急定暫時狀態，否則將來等到本案訴訟程序終結就難以回復，此點也與聲請假處分的要件不符。

香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，遭經濟部投資審議委員會駁回。南海發展為保...
香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，遭經濟部投資審議委員會駁回。南海發展為保留最優申請人資格及開發案，向法院聲請假處分，台北高等行政法院認為聲請與法律規定要件不合，駁回聲請，可抗告。圖／報系資料照片
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南海捷運投審會雙子星開發案
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