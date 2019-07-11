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專家：美中貿易戰 台灣等八國受惠

2019-07-11 11:04經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

資誠聯合會計師事務所今（11）日發布「全球經濟展望報告」7月號，報告指出，美國政府對中國部分進口商品加徵的第一輪關稅，已對全球經濟造成重大且明顯的影響，但包括台灣在內，有八個亞洲國家受惠，並直指貿易戰若持續，有助台灣經濟成長。

資誠的報告主要發現，受到美中貿易戰影響，在2019年第1季，美國從中國大陸進口商品總額比去年同期下滑15%；相對地，在2019年第一季，美國從八個亞洲經濟體的進口總額成長超過16%，這八國包括孟加拉、印度、印尼 、馬來西亞、韓國、台灣、泰國和越南

PwC UK經濟學家Mike Jakeman表示，美中貿易衝突為美國在亞洲的貿易夥伴帶來新的機會，如果貿易戰持續，將有助於越南、韓國及台灣的經濟成長。

Mike Jakeman指出，如果國家的目標是解決貿易失衡的問題，那麼雙邊關稅（bilateral tariffs）絕非完美的工具，「進口替代」（import substitution）也只會在其他國家複製同樣的貿易失衡問題。例如，越南變得比中國更具競爭力，美國第1季對越南的貿易逆差也進一步擴大至135億美元、比去年同期增加45%。

Mike Jakeman提醒，儘管部分亞洲國家可能因美中貿易戰而受惠，但企業的價值鏈布局和投資都是全球跨境的，而不只在特定某些市場。

未來，如果美國的貿易政策對歐盟和日本變得更加強硬，全球貿易量恐怕持續減少，可能會產生更多的輸家，而非贏家。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌表示，台灣雖然被點名是美中貿易戰火下的受惠市場之一，但台商仍然面臨全球稅務布局、供應鏈整合、數位轉型等種種挑戰，台商必須善用這一波貿易戰，更加敏銳地尋找政經版圖下的新機會，以及更積極透過數位科技轉型，以開拓下一波的成長契機。

南韓仁川貨櫃碼頭。 路透
南韓仁川貨櫃碼頭。 路透
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