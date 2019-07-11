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台企CEO對經濟前景信心倍增？逾8成認營收成長不到2％

2019-07-11 06:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

KPMG安侯建業會計師事務所昨發布「台灣CEO前瞻大調查」，調查發現，七成八CEO對台灣景氣發展有信心，較去年的三成六倍增。台灣CEO如此信心滿滿？KPMG安侯建業主席于紀隆表示，有超過八成CEO認為未來營收成長不超過2%，只能說是「審慎樂觀」。

于紀隆表示，去年因有高達56%的CEO對景氣發展「不予評價」、打了問號，拉低了信心分數，今年持中立觀望者下降為16%，使信心分數提高。

比較全球及亞太CEO的調查結果，于紀隆指出，所有地區的CEO對所屬企業、產業及本國景氣前景都較為看好，但對於全球經濟發展保守看待。

他分析，恐因美中貿易戰、英國脫歐、保護主義等影響，使全球經貿局勢不穩定，讓CEO普遍未來營收成長不會超過2%。尤其台灣，僅有16%的CEO認為營收會成長會超過2%，低於全球的45%及亞太的32%。

于紀隆指出，今年CEO認為企業存活的關鍵是「敏捷靈活與彈性」面對變化萬千的外在挑戰，CEO要能快速因應，適度調整與轉型。今年全球經貿環境詭譎多變，對於企業造成十足的影響與衝擊，但許多台商已開始積極著手因應，調整全球佈局，除創造出更多的就業機會，也帶動台灣產業的轉型升級。

隨著市場環境的迅速改變，每年影響企業的風險皆不相同，調查發現，今年有高達三成的CEO將「環境/氣候變遷」視為頭號風險，是首次跳到風險首位，此結果與今年世界經濟論壇（WEF）發佈的全球風險報告相仿。其他主要風險則為數位資安、新興/顛覆式科技、貿易保護主義及營運風險。

KPMG專業組織策略長吳美萍指出，企業CEO已了解氣候變遷所帶來的運營壓力，機構投資人不只關注企業的財報，也愈來愈重視企業的ESG（環境、社會和公司治理）的績效表現。

調查發現，有八成的台灣CEO認為企業成長的主要條件是具備持續不斷挑戰現有思維及業務規範的能力；近七成台灣CEO認為投資AI三年內能有所回收，較全球及亞太高，吳美萍分析，台灣企業數位化走在前端、更有準備。

KMPG全球每年都會針對11個市場與產業進行「CEO前瞻大調查」，今年為第四年，對國內年營業額逾5億美元以上的50位CEO進行訪談，較多受訪者來自科技業、能源業、銀行業及消費零售業。

營收景氣英國脫歐

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