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蘇嘉全盼妻打消選立委念頭 自己也不再續任不分區立委

電商平台唯品會收購 奧特萊斯運營商杉杉商業

2019-07-10 21:48聯合報 記者張運祥╱即時報導

唯品會2012年3月在紐約證交所上市。（本報系資料庫）
唯品會2012年3月在紐約證交所上市。（本報系資料庫）
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主打「特賣」的電商平台唯品會宣佈，公司已於今日上午通過香港全資子公司Vipshop International Holdings Limited，與杉杉集團有限公司和寧波星通創富股權投資合夥企業在上海簽署收購協定，以人民幣29億元現金收購杉杉商業集團有限公司100%股份。

唯品會表示，通過本次收購，唯品會將佈局線下奧萊業務，積極探索線上線下融合的特賣模式，實現線上線下一體化的全管道特賣零售佈局。

澎湃新聞援引唯品會表示，杉杉商業集團有限公司位於寧波，是一家在大陸市場排名前列的奧特萊斯連鎖集團，公司旗下已開業運營5個奧特萊斯廣場，分別位於寧波、太原、哈爾濱、鄭州、南昌，另外還有5家奧特萊斯廣場正在規劃建設中。根據公開市場資料，2018年大陸奧特萊斯銷售排名前20榜單中，杉杉奧萊佔有四席。

報導指出，杉杉商業集團公司成立於2016年11月，註冊資本10億元，法定代表人為鄭學明，杉杉集團和寧波星通創富股權投資合夥企業分別持股28%和72%。其中杉杉集團的股東為杉杉控股、伊藤忠商事株式會社等。杉杉控股背後為浙江商人鄭永剛。

寧波星通創富股權投資合夥企業的背後，杉杉控股和杉杉集團持股近80%，寧波市鄞州區國資持股近20%。

唯品會主打品牌特賣模式，2012年在美國紐交所上市。今年5月23日，唯品會公佈的2019年第1季財報顯示，營收人民幣213億元（合32億美元），年增7.3%，淨利潤為8.72億元（約合1.3億美元），增長64.7%。

美股10日開盤後，唯品會股價下探至8.36美元，跌幅1.94％ 。

人民幣電商

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