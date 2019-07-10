今年1-5月總薪資平均58,492元 增幅近三年最低

2019-07-10 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



受景氣擴張力道趨緩影響，5月製造業加班工時已經連續八個月負成長，同時也影響廠商發放績效獎金的意願。聯合報系資料照 分享 facebook 受景氣擴張力道趨緩影響，5月製造業加班工時已經連續八個月負成長，同時也影響廠商發放績效獎金的意願，主計總處今（10）日公布1-5月總薪資平均為58,492元，年增率僅1.8%，為近三年同期最低增幅。

主計總處發布5月薪資概況，全體受雇員工的經常性薪資平均為41,865元，年增2.4%，主計總處說明，觀察廠商調升月薪的情形明顯，且部分反映基本工資調漲，因此年增率仍維持在2%以上的水位。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，今年年初以來，受到國際景氣紛擾影響，廠商在發放年終及績效獎金的態度都較往年保守，觀察第1季的非經常性薪資呈現年減1.28%，累計1-4月的仍為年減0.3%，都是三年來的首度負成長，而今年以來的非經常性薪資，雖然受到4、5月部分大廠分紅影響，轉為正成長，年增0.6%，仍是近三年同期的最低增幅。

潘寧馨說明，經常性薪資屬於按月發放的固定薪資，具有僵固性，調升上一定的水平之後，很難再調降，因此相對不會反映當前的景氣動態，而非經常性薪資與景氣的連動性較高，包含紅利、年終、年節、績效獎金和加班費，廠商在這部分會考量大環境的經營狀況，調整發放的月份和額度。

整體而言，潘寧馨坦言，今年廠商發放獎金的情況確實比去年差，雖然政府調升基本工資帶動整體經常性薪資的年增率，但在非經常性薪資及總薪資部分，仍會受制於景氣擴張力道影響。

另外，從加班工時也能觀察到景氣端倪，加班工時通常會反映景氣狀況，其中又以製造業較具指標性，在景氣好的時候，加班狀況會比較多，反之則減少；潘寧馨指出，製造業加班工時從去年10月美中貿易戰惡化開始，至今都呈現年減，顯示景氣擴張力道趨緩確實已擴及勞動市場。

不過，潘寧馨說明，雖然單月的工時減幅沒有擴大，今年5月的製造業加班工時年減1.1小時，而3、4月的加班工時分別年減1.8小時及1小時，沒有看出景氣對勞動市場的影響有進一步惡化。