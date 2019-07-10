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5月經常性薪資41,865元 年增2.4％

2019-07-10 16:15經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處今日公布5月薪資概況，全體受雇員工經常性薪資平均為41,865元，年增2...
主計總處今日公布5月薪資概況，全體受雇員工經常性薪資平均為41,865元，年增2.4%。圖／聯合報系資料照片
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主計總處今（10）日公布5月薪資概況，全體受雇員工經常性薪資平均為41,865元，年增2.4%，；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為49,815元，年增3.48%。

其中，5月非經常性薪資達7,950元，因部分廠商發放績效獎金，較4月增加32.17%，年增率為9.55%；累計1至5月全體受僱員工經常性薪資平均為 41,641 元，較上年同期增加 2.29%，總薪資較上年同期增加 1.79%。

就行業別經常性薪資變動觀察，不動產業因部分廠商5月業績較佳，致呈月增3.3%較高，金融及保險業則因部分廠商4月業績較佳，導致呈月減3.6%。總薪資部分，電力及燃氣供應業、電子零組件製造業均受部分廠商5月發放績效獎金影響，分別月增1.5倍、18.6%較高，用水供應及污染整治業則受部分廠商4月發放績效獎金影響，月減7%。

若考量物價因素，今年1至5月的「實質性經常性薪資」平均為40,773元，仍然不及15年前的水準，2004年同期的實質性經常性薪資平均為40,864元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。

薪資加班費

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