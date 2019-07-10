會計師調查 八成CEO對未來三年景氣有信心

2019-07-10 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



KPMG安侯建業主席于紀隆表示，企業領導者必須具備靈活與彈性的態度以因應複雜、動盪和不確定的環境。圖/KPMG提供 分享 facebook KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（10）日發表「2019台灣CEO前瞻大調查」，調查結果發現，2019年，CEO最大的挑戰為「敏捷靈活(Agility)與彈性(Resilience)」，除了能夠從容自信面對轉型之外，企業變革的速度也成為致勝的關鍵，此外，企業的韌度與彈性更是CEO領導企業發展的首要之務。

相較於2016年CEO著重於「企業轉型的關鍵時機」、2017年則為「顛覆與成長」、2018年CEO的議題聚焦於「發展中的挑戰與痛苦」，透過歷年的數據分析，清楚看見CEO對於「轉型、改變」已可從容應對，面對新興科技與全球經濟更迭也能迅速採取新策略因應。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，在全球環境氣候變遷、新興與顛覆性科技及重返屬地主義三大風險下，企業的競爭場域正快速重塑，不論是創新科技應用、商業模式變革及勞動力轉型議題，企業領導者必須具備靈活與彈性的態度以因應複雜、動盪和不確定的環境。

2019年台灣CEO前瞻大調查報告發現，78%的CEO對於國內景氣發展具有信心，較去年大幅提升，主要是持中立觀望態度者由去年的56%減少為16%轉為具有信心。

但在「全球經濟發展」與「所屬產業」的發展上略顯信心不足，認為會成長者分別為68%及76%，較2018年分別降低30%與22%，可能與今年初來以來如美中貿易戰、英國脫歐、保護主義等造成全球經貿局勢不穩定有關。

56%台灣CEO表示，成為網路攻擊的受害者對企業來說已是「何時」會發生，而非「會不會」發生的問題，顯示超過五成CEO對於資訊安全都嚴謹待之。

值得關注的是，56%的台灣CEO認為面對資訊網路的攻擊，已有完善的準備，略低於全球 (68%)與亞太區(63%)的調查結果，然而表示沒有足夠準備的CEO則仍有10%，亦較全球(18%)及亞太區(11%)為低。