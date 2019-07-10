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遠東集團今年平均加薪3.3% 徐旭東：美國投資不缺席

2019-07-10 15:13經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

遠傳(4904)董事長徐旭東今日透露，今年集團整體平均加薪約3.3%。記者何秀玲...
遠傳(4904)董事長徐旭東今日透露，今年集團整體平均加薪約3.3%。記者何秀玲／攝影
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遠傳(4904)董事長徐旭東今(10)日透露，集團各公司的產業屬性不一樣，因此每家公司的加薪幅度也不同，今年集團整體平均加薪約3.3%；談到投資佈局，除了台灣之外，還包括中國、越南等地的投資，美國投資也啟動且完成第一步，他強調，美國是非常重要的原料生產國，遠東集團當然不會缺席會前往投資。

徐旭東指出，每年都會檢視及調整集團旗下各公司的加薪辦法，百貨、水泥、電信、紡織等各個產業者要評估，每個行業的加薪辦法不一樣，幅度高低不同，今年集團整體平均加薪約3.3%，但這只是一個集團平均的幅度。

他表示，以集團今年來看，水泥業特別高，主要是受惠於轉投資的貢獻，但是加薪還要看個別企業的營運狀況來決定，不可以能一言以蔽之，集團每年都會檢視調薪的情況。

針對集團投資佈局，徐旭東表示，美國是非常重要的原料生產國，絕對要去投資，但是美國也不是想投資就可以投資，還有很多的關卡要突破，最近已經完成第一步，集團在美國相關的投資計畫仍在持續規劃中。

徐旭東說，遠東集團在台灣的投資一直很穩定，每年都有規劃的進行，另外，海外市場部分，中國大陸因為競爭激烈，還要稍微加強；越南已進入第二階段的投資，範圍含蓋化纖、紡織、成衣等，將會一步步的加碼投資。

他強調，在全球的經濟環境中，遠東集團的投資不能有邊際，要進行全球的布局，但是台灣在FTA自由貿易協定(Free Trade Agreement，FTA)，無法和韓國相比，呼籲政府要解決FTA的困境，否則台灣將無法有效競爭。

加薪徐旭東遠東集團
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