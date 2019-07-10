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《黑鏡》劇情成真？ 社會信用體系即將籠罩香港

基本工資若調漲 四成企業表態：降低徵才意願

2019-07-10 14:32經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

下半年重大勞資事件之一，還有「基本工資審議委員會」，將在8月14日再次開會，討論明年的法定月薪與時薪。根據yes123求職網今（10）日出爐的勞動市場趨勢調查顯示，有超過九成勞工挺基本工資明年調升，但將近四成企業表示，恐降低企業徵才意願，專家解讀，若企業將人事成本轉嫁給消費者，恐造成雙輸局面。

調查指出，若同時考量「物價與收入」，有高達九成勞工表示，「支持」明年基本工資再調漲。其中對於合理月薪水準，有四成認為，至少要2.8萬元；也有超過三成認為，至少要2.5萬元；另外，在時薪的部分，有將近五成表示，至少要達180元；也有兩成認為，至少要160元。

不過，若明年基本工資再度調漲，對於整體職缺「平均起薪」，仍然有超過六成的公司透露，預估會跟進調升，但另外也有四成企業坦言，預估會因此降低徵才意願。

觀察調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，雖然「基本工資」、「最低工資」規定，主要針對弱勢（邊際）勞工，提供他們最低生活水準的保障，只是對於法定工資調整頻率、幅度，勞資雙方看法通常是分歧的。

楊宗斌認為，畢竟薪資上漲，無法排除企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，而且還可能減少人員聘用機會，最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」，以及擬定相關配套措施。

基本工資求職徵才
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