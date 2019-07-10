特管辦法加速產業鏈形成 產官學合打國際盃

2019-07-10 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



去年9月衛福部優先鄰近國家開放「特管辦法」，不僅是台灣醫療史上一重大里程碑，並加速細胞治療產業鏈的形成。衛福部醫事司長石崇良表示，「特管辦法」開放至今有26家醫療機構逾50件申請案於審查中，以自體免疫細胞治療最大宗，其次為自體脂肪幹細胞移植，用於退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。未來並可望吸引海外病患到台灣接受國際級醫療品質，加乘國際觀光醫療商機。

衛福部新南向政策奏效，年年帶來百億產值，今年國際醫療服務倍增計畫並預估2023年醫療產值倍增至400億元。而「特管辦法」優先其他地區開放，有益台灣作出市場區隔。

石崇良表示，細胞治療法規鬆綁，最主要是滿足病患的醫療需求，同時也要保護病患的權益，現階段開放以國外均有臨床治療經驗的項目為主，管束不符合規定或地下細胞治療的亂象，讓醫療院所及細胞製備場所，形成細胞治療產業鏈，帶動台灣醫療品牌走向全世界。

新光醫院院長侯勝茂表示，去年特管法開放，吸引更多外籍病患來台就醫，新光醫院國際病患較前年增加約20%人次，今年還會繼續成長。而陸客大多針對癌症治療的免疫療法來台，認為台灣的醫療水平較高。

新光與訊聯日前合作自體的脂肪間質幹細胞，訊聯生技董事長蔡政憲表示，訊聯因有多項人體臨床試驗案的自有技術、開發能力，以及GTP標準細胞培養實驗室，協助新光醫院涵蓋三大領域，包括骨科、腫瘤免疫治療、醫美的細胞治療需求，並將盡力在細胞治療產業鏈上，成為協助台灣醫療單位拓展國際醫療的重要力量。