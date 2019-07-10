親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

課業繁重或3C產品惹的禍？台灣八成高中生視力不良

2019-07-10 11:23經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

隨著3C產品普及與課業壓力遽增，台灣學生近視問題也愈趨普遍。根據教育部統計，107學年國小學生視力不良比率44.8％，近來雖然逐年下降，但中等教育階段學生視力不良率仍然高於七成，國中及高中分別為73.5%及81.5%。

主計總處引述教育部統計，我國中等以下學校學生視力不良（兩眼裸視視力未達0.9以上）比率逐年下降，107學年為62％，較106學年減少0.8 個百分點，若與103學年相較，則減少1.9個百分點。

按照性別觀察，107學年女、男學生視力不良比率分別為63.9％及60.4％，較106學年均降低0.7個百分點，但兩性落差3.5個百分點，較103學年擴大0.6個百分點。

若按學校級別觀察，學生視力不良比率隨級別增加而遞增，107學年國小學生視力不良比率44.8％，較106學年減少0.7個百分點，相較於103學年則降2.3個百分點。

不過，中等教育階段學生視力不良率仍然超過七成，107學年國中及高中不良率分別為73.5％及81.5％，近年先降後升，但整體而言變化幅度有限。

按性別及學校級別交叉觀察，107學年各學校級別女學生視力不良比率均大於男學生，整體結構呈現漏斗型分布，兩性差距自小學四年級開始擴大，至國中八年級差距達6.2個百分點最大，至高中三年級再回降至5.3個百分點。

若以地區觀察，大致呈現北、中、南、東部及離島地區遞減走勢，各級學校北部區域與東部及離島區域的差距皆在兩位數以上，其中又以國中學生差距14.1個百分點最大。

資料來源：主計總處
資料來源：主計總處
分享

視力教育部近視3C
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

桃連區免試放榜 5A++學生遊戲打出興趣選讀職校

2019-07-09 19:19

有私校招不到20人 全教總籲公校逐年減招

2019-07-10 00:46

高中職免試入學 錄取率98.81%創新高

2019-07-10 00:40

對電腦、科技有興趣 他會考5A2+選讀職校

2019-07-10 00:07

南投招小一新生 學校努力經營特色 有的免學雜費

2019-07-09 23:58

108課綱 私中「心戰」招生 明星高中失血

2019-07-09 23:52

免試入學放榜 南一中100分、南女98分

2019-07-09 23:39

免試入學錄取門檻／雄中5A30點 雄女4A1B30點

2019-07-09 23:27

免試入學放榜 基北缺額2.4萬人

2019-07-09 23:16

建中樂旗聯隊 世界盃第二名

2019-07-09 23:09

早療克服過動症考上建中 他曾採訪蔡總統

2019-07-09 22:35

建中樂旗聯隊創世界賽最高分 卡加利世界盃亞軍

2019-07-09 19:39

社區高中高分群大增 校長剖析「大學繁星」利多引導

2019-07-09 19:18

【即時短評】高中免試放榜看端倪 108課綱助私校招生？

2019-07-09 19:11

湖中體重控制班 85師生2個月甩肉157公斤

2019-07-09 17:34

嘉義縣國中小教師「逗陣繞法院」 當學生長知識

2019-07-09 17:29

花蓮高中職免試入學錄取率99.99% 僅1人落榜

2019-07-09 17:26

高中職免試入學 志願填不夠1737人落榜

2019-07-09 14:34

南投中興高中6成第一志願 頂尖學生捨中一中就近入學

2019-07-09 13:28

高中免試入學今放榜 8成1學生前三志願就錄取

2019-07-09 11:48

中一中、中女中94點錄取 108課綱讓私校外流「止血」

2019-07-09 11:42

會考放榜 基北區缺額2.4萬

2019-07-09 11:39

高雄區高中職免試入學放榜 雄中5A30點 雄女4A1B30點

2019-07-09 11:08

影／美華裔青年賣1800顆肉粽 募款來台當志工

2019-07-08 17:32

她不敢說想爸爸因為怕大家哭 懂事單親小女生獲獎

2019-07-08 14:48

完全中學行政人力少 連裝冷氣都一校兩制

2019-07-08 14:18

離家近、減少高中適應期 完全中學招生「起死回生」

2019-07-08 14:13

鹿港高中機械人澳洲參賽奪冠 過程高潮迭起

2019-07-08 14:09

台南忠義國小獲全球規模最大網站設計競賽 最高榮譽獎

2019-07-08 12:03

法規未跟上 完全中學行政人力少、連裝冷氣都一校兩制

2019-07-08 09:48

搶送孩子讀完全中學 近20年校數成長六成

2019-07-08 09:35

台灣之光！竹縣嘉興、桃山國小赴德國合唱大賽奪獎

2019-07-07 11:54

有你真好 黃敏惠表揚學校志工、導護老師與愛心商店

2019-07-05 15:25

獨輪車騎上武嶺 8國中生善款送兒童之家

2019-07-04 23:55

國中生成績評量修正 增科技領域

2019-07-04 23:47

國中小成績評量修正 通過這兩項門檻才能畢業

2019-07-04 22:37

暑假不玩手機遊戲 內門學童走入圖書館比賽編故事

2019-07-04 13:04

雲縣元長國中文學營 微電影、演話劇

2019-07-03 23:18

雲林13歲資優生 國一跳級國三

2019-07-03 23:10
看更多

熱門文章

私校哀鴻遍野！免試缺額5.8萬 有高職只招到10幾人

2019-07-09 22:12

會考放榜 基北區缺額2.4萬

2019-07-09 11:39

中一中、中女中94點錄取 108課綱讓私校外流「止血」

2019-07-09 11:42

高中免試入學今放榜 8成1學生前三志願就錄取

2019-07-09 11:48

桃連區免試放榜 5A++學生遊戲打出興趣選讀職校

2019-07-09 19:19

花蓮高中職免試入學錄取率99.99% 僅1人落榜

2019-07-09 17:26

南投中興高中6成第一志願 頂尖學生捨中一中就近入學

2019-07-09 13:28

社區高中高分群大增 校長剖析「大學繁星」利多引導

2019-07-09 19:18

108課綱 私中「心戰」招生 明星高中失血

2019-07-09 23:52

高中職免試入學 志願填不夠1737人落榜

2019-07-09 14:34

【即時短評】高中免試放榜看端倪 108課綱助私校招生？

2019-07-09 19:11

遠見專訪／政治大學校長郭明政：我是狂妄的革命家

2019-07-09 15:13

有私校招不到20人 全教總籲公校逐年減招

2019-07-10 00:46

大學生瘋國民外交 68個外交部見習職缺吸引千人次報名

2019-07-09 21:04

對電腦、科技有興趣 他會考5A2+選讀職校

2019-07-10 00:07

早療克服過動症考上建中 他曾採訪蔡總統

2019-07-09 22:35

「台灣熱炒」讓中原碩生、北藝大校友獲布拉格劇場設計最大獎

2019-07-09 12:12

建中樂旗聯隊創世界賽最高分 卡加利世界盃亞軍

2019-07-09 19:39

免試入學放榜 南一中100分、南女98分

2019-07-09 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top