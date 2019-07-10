課業繁重或3C產品惹的禍？台灣八成高中生視力不良

2019-07-10 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



隨著3C產品普及與課業壓力遽增，台灣學生近視問題也愈趨普遍。根據教育部統計，107學年國小學生視力不良比率44.8％，近來雖然逐年下降，但中等教育階段學生視力不良率仍然高於七成，國中及高中分別為73.5%及81.5%。

主計總處引述教育部統計，我國中等以下學校學生視力不良（兩眼裸視視力未達0.9以上）比率逐年下降，107學年為62％，較106學年減少0.8 個百分點，若與103學年相較，則減少1.9個百分點。

按照性別觀察，107學年女、男學生視力不良比率分別為63.9％及60.4％，較106學年均降低0.7個百分點，但兩性落差3.5個百分點，較103學年擴大0.6個百分點。

若按學校級別觀察，學生視力不良比率隨級別增加而遞增，107學年國小學生視力不良比率44.8％，較106學年減少0.7個百分點，相較於103學年則降2.3個百分點。

不過，中等教育階段學生視力不良率仍然超過七成，107學年國中及高中不良率分別為73.5％及81.5％，近年先降後升，但整體而言變化幅度有限。

按性別及學校級別交叉觀察，107學年各學校級別女學生視力不良比率均大於男學生，整體結構呈現漏斗型分布，兩性差距自小學四年級開始擴大，至國中八年級差距達6.2個百分點最大，至高中三年級再回降至5.3個百分點。