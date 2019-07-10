親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

美中貿易戰火下 台商下一步怎麼走？

2019-07-10 10:17經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

美中貿易即將重啟談判。路透
美中貿易即將重啟談判。路透
分享
美中兩強相爭，中國大陸台商首當其衝，尤其近年勞動成本上漲、全球反避稅力道持續增強，企業營運成本及產業競爭壓力遽增，加上日益急迫的傳承接班問題，台商紛紛開始思考下一步。

資誠聯合會計師事務所攜手櫃買中心於上海舉辦「因應國際經貿局勢與法規衝擊，台商的下一步攻略」論壇，剖析台商面臨的衝擊，並分享台商調整供應鏈過程中應具備的稅務管理思維，以及台灣資本市場如何能協助台商永續經營。

截至今年6月底，櫃買中心主板巿場已有776家企業掛牌，屬外國企業者有35家，其中主要營運地在中國大陸的外國企業有13家。

櫃買中心副總經理林瑛珪表示，櫃買中心將持續以合理的本益比、股票交易活絡、再募資（SPO）容易、上櫃機制健全及審查效率佳等優勢，協助台商企業發展茁壯，做為企業籌資的好夥伴，並且誠摯歡迎華東地區優質台商企業回台上櫃。

資誠審計服務營運長梁華玲指出，根據2019年資誠台灣企業領袖調查，台商以推出新產品與服務（73%）及提高營運效率（69%）等行動來促進成長，顯見台商已由傳統代工的思維，逐步轉而以提高附加價值的角度思考。

而在成長重心方面，今年仍有高達75%的台商企業，將中國大陸視為對整體成長影響最重要的國家，這和中國大陸近期不斷減稅降費、開放外資准入、主打內需市場等企業利多措施有很大的關係。

此外，台商企業面對全球貿易衝突所採取的策略，主要著重在「調整供應鏈和採購策略」（40%）、「將成長重心轉移到其他市場」（39%）、以及「將生產轉移到其他地區」（29%）等，而陸企及美商領袖對於「供應鏈調整」的態度則更為積極（62%）。

梁華玲表示，這在某種程度上，也突顯了台商對關鍵人才、標的、資源的缺乏，以致對供應鏈的調整顯得相對被動，建議台商可以利用高本益比的台灣資本市場完成募資，不但有助於取得關鍵人才與資源，也會吸引合作對象主動找上門。 

資誠稅務法律服務副總經理徐丞毅表示，因應貿易戰，兩岸陸續推出政策吸引企業加大投資，然而一旦調整集團資源配置，將面臨一連串議題，例如與客戶重新談判、篩選供應商、移動有形或無形資產（如設備、產線、技術、客戶訂單）到關聯企業、派遣人員成本效益評估、建置當地稅務與帳務的制度與系統、合理主張關聯子公司在集團內的功能風險與利潤移動等移轉訂價政策。

徐丞毅分析，面對這些複雜的內外部因素，台商最好能將集團內各子公司的財務稅務系統整合，強化總部的即時財稅務資訊分析能力。例如做到分析客戶別交易在各子公司利潤配置情況；累積行業別、年度、跨境交易別財稅資訊後，提前精準控制即將形成的稅務風險；即時測算交易模式調整所涉跨國關務、資金、扣繳稅與移轉訂價等稅務法律影響；以及派遣人員當地稅務申報情況等。

此外，不同的結盟、合作、合資、併購等商業合作框架，將衍生不同的投資架構、交易模式及利潤保全的稅務法律影響，適當地將各種架構模組化，以更迅速的方式測算相關稅務影響，可在未來併購機會降臨時，迅速端出不同的合作方案。

徐丞毅建議，台商企業應保有過往的彈性，在交易模式及供應鏈變化時尋求創新的機會，但這中間仍得具備一定的跨國稅務管理思維，才不會因小失大。

無論是調整國際佈局、轉型升級或擴大營運規模，這些策略的關鍵都在於資金與人才。從企業追求發展的角度，進入台灣資本市場更可取得充裕資金、完善公司體質、延攬優秀人才、提高市場競爭力及創造品牌價值，促進企業永續經營。

台商櫃買中心
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

財經觀點／企業接班人「要有勇氣拍板定案」

2019-07-10 00:27

美中貿戰對台契機 龔明鑫估「四個兆」

2019-07-09 23:51

新北招商一條龍 引資700億

2019-07-09 23:25

新北三管道 解決五缺問題

2019-07-09 23:21

中美貿易戰正酣 陳其邁：政府已做準備

2019-07-09 17:52

女性就業不足 林萬億：未來恐怕「阿嬤貧窮」

2019-07-09 17:18

經濟停滯的因應對策 央行這麼說

2019-07-09 15:34

注意！勞保一次領與按月領 這種人沒有選擇權

2019-07-09 14:07

台商回台、離岸風電大投資 政院估2025前4兆元撐台灣

2019-07-09 12:37

羅塔島搶攻新興旅遊市場

2019-07-09 09:19

名家觀點／打造綠能國家的必備條件

2019-07-07 23:06

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:48

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-05 08:44

直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

2019-07-02 11:07

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:51
看更多

熱門文章

注意！勞保一次領與按月領 這種人沒有選擇權

2019-07-09 14:07

長榮機師說要送「特別餐」給反罷工者 遭記2大過免職

2019-07-09 14:16

長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話

2019-07-10 07:39

放話entree加料空服員 郭芷嫣決定出面又爽約警方

2019-07-09 17:33

【即時短評】一場結束於謊言中的長榮空服員罷工

2019-07-09 16:16

乘客憂飛機餐被「加料」 民航局電話被打爆

2019-07-09 12:59

日韓貿易戰延燒…三星、海力士購料 傳跨海求助台廠

2019-07-10 00:35

司法調查期間 郭芷嫣暫調地勤

2019-07-09 12:16

放話空姐遭調職 長榮：重視飛安沒妥協空間

2019-07-09 14:41

金控Q2獲利逾900億元 國泰金賺最多

2019-07-10 01:21

罷工空服員聲明加料開玩笑 檢警用民航法這條查辦

2019-07-09 11:49

長榮航機長唆使空服員危害飛安 記兩大過與免職處分

2019-07-09 16:23

工會領袖看長榮空服員罷工 這些做法是成敗關鍵

2019-07-09 13:41

銀行理專推銷保單 金管會提醒要注意3大陷阱

2019-07-09 17:48

工會領袖看長榮空服員罷工 檢討2點

2019-07-09 14:41

大利多！金管會放寬銀行自行買賣債券限額將有助衝獲利

2019-07-09 19:25

台商回台、離岸風電大投資 政院估2025前4兆元撐台灣

2019-07-09 12:37

影／空服員罷工才落幕 勞長：全面檢討勞資爭議處理法

2019-07-09 17:40

名家觀點／IFRS 17對壽險衝擊有多嚴重？

2019-07-10 01:50

郭芷嫣加料案續燒 桃園空服工會鞠躬道歉

2019-07-10 10:46

債市投資人好樂…央行沒降息 10年公債殖利率卻跌翻天

2019-07-09 18:56

長榮空服員今復工首日 先跟董座見面

2019-07-10 09:23

女性就業不足 林萬億：未來恐怕「阿嬤貧窮」

2019-07-09 17:18

面板跌幅縮減 雙虎迎轉機

2019-07-10 00:39

老行庫去化資金 大買公債

2019-07-09 23:34

空服員承認放話對機長加料 長榮對聲明存疑

2019-07-09 14:41

長榮罷工者今回來飛 空服「害怕到不敢在機上講話」

2019-07-10 10:59

台商回台效應發酵 新增2廠商加碼投資台南逾150億

2019-07-09 16:55

瞄準「月配息」 這家投信債券ETF八連發

2019-07-09 16:04

Visa掃碼行動支付正式上路 綁定支付卡即可開通

2019-07-09 18:45

長榮罷工17天 南崁罷工棚傍晚開始拆除象徵結束

2019-07-09 19:18

日管制對韓出口 有利台積

2019-07-10 00:34

長榮罷工棚將人去樓空 工會：17時拆棚24時正式落幕

2019-07-09 12:46

鴻海Switch產線 部分轉越南

2019-07-10 00:32

李長庚：五到十年內 機器人理財難以取代理專

2019-07-09 20:46

經濟停滯的因應對策 央行這麼說

2019-07-09 15:34

外資看衰新機出貨 iPhone要再悶一年？

2019-07-09 14:41

全家商機熱 營收創新高

2019-07-10 00:48

秋後算帳由法律認定 空服員罷工如期結束

2019-07-09 15:12

金管會：法巴與德意志證券 二家都聲明不撤台

2019-07-09 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top