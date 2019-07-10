美中貿易戰火下 台商下一步怎麼走？

2019-07-10 10:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易即將重啟談判。路透 分享 facebook 美中兩強相爭，中國大陸台商首當其衝，尤其近年勞動成本上漲、全球反避稅力道持續增強，企業營運成本及產業競爭壓力遽增，加上日益急迫的傳承接班問題，台商紛紛開始思考下一步。

資誠聯合會計師事務所攜手櫃買中心於上海舉辦「因應國際經貿局勢與法規衝擊，台商的下一步攻略」論壇，剖析台商面臨的衝擊，並分享台商調整供應鏈過程中應具備的稅務管理思維，以及台灣資本市場如何能協助台商永續經營。

截至今年6月底，櫃買中心主板巿場已有776家企業掛牌，屬外國企業者有35家，其中主要營運地在中國大陸的外國企業有13家。

櫃買中心副總經理林瑛珪表示，櫃買中心將持續以合理的本益比、股票交易活絡、再募資（SPO）容易、上櫃機制健全及審查效率佳等優勢，協助台商企業發展茁壯，做為企業籌資的好夥伴，並且誠摯歡迎華東地區優質台商企業回台上櫃。

資誠審計服務營運長梁華玲指出，根據2019年資誠台灣企業領袖調查，台商以推出新產品與服務（73%）及提高營運效率（69%）等行動來促進成長，顯見台商已由傳統代工的思維，逐步轉而以提高附加價值的角度思考。

而在成長重心方面，今年仍有高達75%的台商企業，將中國大陸視為對整體成長影響最重要的國家，這和中國大陸近期不斷減稅降費、開放外資准入、主打內需市場等企業利多措施有很大的關係。

此外，台商企業面對全球貿易衝突所採取的策略，主要著重在「調整供應鏈和採購策略」（40%）、「將成長重心轉移到其他市場」（39%）、以及「將生產轉移到其他地區」（29%）等，而陸企及美商領袖對於「供應鏈調整」的態度則更為積極（62%）。

梁華玲表示，這在某種程度上，也突顯了台商對關鍵人才、標的、資源的缺乏，以致對供應鏈的調整顯得相對被動，建議台商可以利用高本益比的台灣資本市場完成募資，不但有助於取得關鍵人才與資源，也會吸引合作對象主動找上門。

資誠稅務法律服務副總經理徐丞毅表示，因應貿易戰，兩岸陸續推出政策吸引企業加大投資，然而一旦調整集團資源配置，將面臨一連串議題，例如與客戶重新談判、篩選供應商、移動有形或無形資產（如設備、產線、技術、客戶訂單）到關聯企業、派遣人員成本效益評估、建置當地稅務與帳務的制度與系統、合理主張關聯子公司在集團內的功能風險與利潤移動等移轉訂價政策。

徐丞毅分析，面對這些複雜的內外部因素，台商最好能將集團內各子公司的財務稅務系統整合，強化總部的即時財稅務資訊分析能力。例如做到分析客戶別交易在各子公司利潤配置情況；累積行業別、年度、跨境交易別財稅資訊後，提前精準控制即將形成的稅務風險；即時測算交易模式調整所涉跨國關務、資金、扣繳稅與移轉訂價等稅務法律影響；以及派遣人員當地稅務申報情況等。

此外，不同的結盟、合作、合資、併購等商業合作框架，將衍生不同的投資架構、交易模式及利潤保全的稅務法律影響，適當地將各種架構模組化，以更迅速的方式測算相關稅務影響，可在未來併購機會降臨時，迅速端出不同的合作方案。

徐丞毅建議，台商企業應保有過往的彈性，在交易模式及供應鏈變化時尋求創新的機會，但這中間仍得具備一定的跨國稅務管理思維，才不會因小失大。

無論是調整國際佈局、轉型升級或擴大營運規模，這些策略的關鍵都在於資金與人才。從企業追求發展的角度，進入台灣資本市場更可取得充裕資金、完善公司體質、延攬優秀人才、提高市場競爭力及創造品牌價值，促進企業永續經營。