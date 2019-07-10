新台幣開盤 貶值0.9分

2019-07-10 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（10）日早盤以31.190元兌1美元，貶值0.9分開出。

新台幣昨日終場以31.181元兌1美元，升值1.5作收，今早開盤小幅貶值之後翻揚，目前在31.160元價位附近。