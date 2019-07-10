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「傑尼斯」的多桑：打造平成男偶像兵團的喜多川傳奇

曾開槍射警要犯陳宏宗 今晨嘉義拒捕連開4槍遭警擊斃

新台幣開盤 貶值0.9分

2019-07-10 09:18經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（10）日早盤以31.190元兌1美元，貶值0.9分開出。

新台幣昨日終場以31.181元兌1美元，升值1.5作收，今早開盤小幅貶值之後翻揚，目前在31.160元價位附近。

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