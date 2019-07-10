新台幣開盤 貶值0.9分

相關新聞
美中貿戰對台契機 龔明鑫估「四個兆」2019-07-09 23:51
新北招商一條龍 引資700億2019-07-09 23:25
新北三管道 解決五缺問題2019-07-09 23:21
中美貿易戰正酣 陳其邁：政府已做準備2019-07-09 17:52
女性就業不足 林萬億：未來恐怕「阿嬤貧窮」2019-07-09 17:18
經濟停滯的因應對策 央行這麼說2019-07-09 15:34
注意！勞保一次領與按月領 這種人沒有選擇權2019-07-09 14:07
台商回台、離岸風電大投資 政院估2025前4兆元撐台灣2019-07-09 12:37
羅塔島搶攻新興旅遊市場2019-07-09 09:19
名家觀點／打造綠能國家的必備條件2019-07-07 23:06
1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！2019-07-05 09:48
駁落雙子星 莫須有的國安疑慮2019-07-05 08:44
直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋2019-07-02 11:07
中國製造 真的回不去了？2019-07-02 09:51
熱門文章
注意！勞保一次領與按月領 這種人沒有選擇權2019-07-09 14:07
長榮機師說要送「特別餐」給反罷工者 遭記2大過免職2019-07-09 14:16
放話entree加料空服員 郭芷嫣決定出面又爽約警方2019-07-09 17:33
長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話2019-07-10 07:39
【即時短評】一場結束於謊言中的長榮空服員罷工2019-07-09 16:16
乘客憂飛機餐被「加料」 民航局電話被打爆2019-07-09 12:59
日韓貿易戰延燒…三星、海力士購料 傳跨海求助台廠2019-07-10 00:35
司法調查期間 郭芷嫣暫調地勤2019-07-09 12:16
郭姓空服員致歉打臉「帳號冒用說」 工會說沒神隱2019-07-09 11:22
放話空姐遭調職 長榮：重視飛安沒妥協空間2019-07-09 14:41
罷工空服員聲明加料開玩笑 檢警用民航法這條查辦2019-07-09 11:49
金控Q2獲利逾900億元 國泰金賺最多2019-07-10 01:21
輪空服員工會神隱 記者群組求證被當空氣2019-07-09 10:54
工會領袖看長榮空服員罷工 這些做法是成敗關鍵2019-07-09 13:41
長榮航機長唆使空服員危害飛安 記兩大過與免職處分2019-07-09 16:23
空服揚言在機長主餐加料 長榮有這些舉動的理由在此2019-07-09 11:03
銀行理專推銷保單 金管會提醒要注意3大陷阱2019-07-09 17:48
工會領袖看長榮空服員罷工 檢討2點2019-07-09 14:41
大利多！金管會放寬銀行自行買賣債券限額將有助衝獲利2019-07-09 19:25
台商回台、離岸風電大投資 政院估2025前4兆元撐台灣2019-07-09 12:37
影／空服員罷工才落幕 勞長：全面檢討勞資爭議處理法2019-07-09 17:40
債市投資人好樂…央行沒降息 10年公債殖利率卻跌翻天2019-07-09 18:56
女性就業不足 林萬億：未來恐怕「阿嬤貧窮」2019-07-09 17:18
名家觀點／IFRS 17對壽險衝擊有多嚴重？2019-07-10 01:50
空服員承認放話對機長加料 長榮對聲明存疑2019-07-09 14:41
面板跌幅縮減 雙虎迎轉機2019-07-10 00:39
老行庫去化資金 大買公債2019-07-09 23:34
台商回台效應發酵 新增2廠商加碼投資台南逾150億2019-07-09 16:55
Visa掃碼行動支付正式上路 綁定支付卡即可開通2019-07-09 18:45
瞄準「月配息」 這家投信債券ETF八連發2019-07-09 16:04
長榮罷工17天 南崁罷工棚傍晚開始拆除象徵結束2019-07-09 19:18
長榮罷工落幕總檢討》台灣社會更接受罷工、還是更加排斥？2019-07-09 10:33
長榮罷工棚將人去樓空 工會：17時拆棚24時正式落幕2019-07-09 12:46
罷工不要傷害第三者！林佳龍支持罷工預告期修法2019-07-09 10:50
日管制對韓出口 有利台積2019-07-10 00:34
李長庚：五到十年內 機器人理財難以取代理專2019-07-09 20:46
鴻海Switch產線 部分轉越南2019-07-10 00:32
經濟停滯的因應對策 央行這麼說2019-07-09 15:34
秋後算帳由法律認定 空服員罷工如期結束2019-07-09 15:12
外資看衰新機出貨 iPhone要再悶一年？2019-07-09 14:41
留言