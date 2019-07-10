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財經觀點／企業接班人「要有勇氣拍板定案」

2019-07-10 00:27聯合報 旺宏董事長吳敏求

旺宏董事長吳敏求。圖／聯合報系資料照片
旺宏董事長吳敏求。圖／聯合報系資料照片
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不少企業以團隊接班的方式傳承，有所謂的五人決策小組或是七人決策小組，但我始終認為共同執行長（co-ceo）的做法不可行，因為企業做決策時，最後一定需要一個有勇氣拍板定案的人。

就我的觀察，成功創業者都有一個很重要的特性，那就是頂得住壓力，這個壓力來自於客戶和自己。

我在公司狀況最不好的時候重返公司，花了四年時間，從虧損一百億元到賺一百億元。個瀕臨倒閉的公司要怎麼救回來？這是我人生成長很重要的一部分，壓力當然很大，當時我盡量不看媒體報導，因為媒體寫的一定是負面的，何必去看，然後又影響心情；當時就是外面如何的罵，回到辦公室一定微笑面對，每三個月和同事檢討，有進步了，大家繼續努力 。

因此我認為集體領導的co-ceo是不可行的，因為企業的經營應該由一個人做決定，這個人做了決定就要負責成敗，如果不幸失敗了，就下台；理想的接班人除了各方面條件適合之外，還需要有獨裁者性格，有做決定的勇氣，敢承擔責任。

在美國，會為公司企業賺錢的人，領取高薪酬是很平常的事情，西方社會認為權責和薪資要吻合，才能把事情做好；反觀在台灣，我們動不動就講人家是「肥貓」，這是很糟糕的，這是東西文化的不同 。

再談到家族傳承的部分，在旺宏有一個不成文規定，十職等以上員工或董監事的三親等，不能在公司任職，這也是為什麼，旺宏沒有外界所謂的「接班 」問題。

就像已經傳承到第六代的愛馬仕，雖然是家族企業，但是每一代只會從家族成員中選出一位最優秀的人進入公司，其他的人就全部出局，不能插手愛馬仕的公司經營決策，企業的經營就是這樣，需要讓一個最適合的人去領導。

愛馬仕薪資創業旺宏
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