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台灣邁向「超高齡社會」 退休人生如何樂活？

2019-07-09 18:18經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據內政部統計，台灣滿65歲以上的老年人口已在去年達到331萬人，占總人口14.1%，正式邁入高齡社會，預估2026年更將邁入「超高齡社會」，有關高齡照護、勞動力短缺、退休金調整等影響愈趨明顯。勤業眾信聯合會計師事務所指出，企業面對受薪階層的退休問題與個人規劃是重要議題，未來政府、企業與個人三方更應相互協作，共創快樂退休生活。

勤業眾信今（9）日舉辦「由高齡邁向超高齡—個人需求及企業面對人口結構改變之趨勢及因應」研討會，根據勤業眾信調查發現，近五年的醫療健保支出粗估每年成長將達5.4%，而台灣將於2026年正式進入超高齡社會，勢必衝擊勞動力造成市場供需的不平衡，企業將依照市場需求與供給重新分配資源，政府也需制定適宜政策。

行政院政務委員林萬億提到，因應人口老化問題，「健康照護、長照和老人經濟安全」為三件現今社會待解的議題，而這樣的趨勢也正影響著世界各國，所面對的壓力不僅是財務和經濟趨勢，更是關乎政府的相關政策。

舉例來說，日本已將退休金領取年齡改為65歲，並訂定「百歲社會計畫」藉以應付未來的退休金和年金問題。此外，延後退休年齡也是各國的解決之道之一，預計未來將延長至65甚至70歲。

受到經濟和社會的影響，台灣在這波的改革趨勢下須思考三個重要問題，包括婦女的低就業率、不穩定的就業狀況，以及在現有架構下考量個別差異。

林萬億表示，受到大環境的影響，退休問題是社會整體均需思考的議題，不能僅限於依靠政府的規劃，無論是個人或企業皆需即刻開始培養退休觀念並預先做準備。

新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈指出，面對高齡社會，退休金準備、長者照護、家庭照顧者的問題，成為如何享受退休生活需探討的重要議題，尤其現在工作時間以及退休時間約各30年，大家應從不同立場集思廣益，如何提升台灣人平均提撥率至20%，並從25歲就開始規劃，負擔未來的退休生活。

智榮基金會副執行長李竺姮表示，根據該基金會去年調查，40至60歲預備退休族群正面臨自身初老與長輩病老的雙重壓力。其中，70%的預備退休族群正著手協助家中長輩備老，如何因應老病照護成為重要挑戰，同時也激發提前備老的風險意識。

教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男提到，針對教職人員的退輔制度，私校退撫新制於2010年開始採個人帳戶制施行，至2013年3月初提供「保守型、穩健型及積極型」三種投資組合供教職人員選擇；2017年再新增第四種「人生週期型」，隨年齡增長配置不同資金比重，投資組合搭配也具有逐年降低市場風險的自動導航機制。

此外，為因應教職人員需求，明年初對於未選擇投資組合者，將從保守型改為人生週期型。同時，採新制退休者，均可將全部或部分退休金留在新制繼續投資或將保險年金化。此舉除了可增加收益外，更可減緩長壽或退休時市場狀況不佳的風險，以保障退休生活。

中華民國信託業商業同業公會秘書長呂蕙容表示，「加強退休金第三層支柱的自有儲蓄、投資和商業保險」成為如何維持企業勞工退休後生活品質的三大重點。

銀行可透過向法人客戶推展員工福利信託，建立類似「企業版基富通」模式，規劃適合長期投資的退休商品，並依員工各自的風險承擔屬性（積極、穩健、保守等），提供組合設計與投資選擇，達到類似私校退輔基金的組合效果，以提升員工向心力及福利，也可達到企業留才的目的。

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