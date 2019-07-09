政院：盼顯示科技完善產業應用 創2030智慧生活新面貌

2019-07-09 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院科技會報辦公室今（9）日主辦「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議（SRB）」，行政院副院長陳其邁表示，台灣5G及AIoT基礎環境逐漸形成，有利產業發展跨領域創新應用，結合顯示科技與應用產業發展系統整合解決方案，必然可開啟新的應用與新的商業模式。

陳其邁致詞時指出，我國顯示科技產業產值達新台幣1.5兆元，總共就業人口15萬人，約佔台灣GDP的 8%，在日趨激烈的全球競爭下，期許可以發展新技術、新應用，以及新商業模式，讓我國顯示科技產業可以有更高的競爭力。

行政院政委吳政忠表示，台灣邁向未來的10、20年面臨許多課題與機會，從2030智慧生活應用情境出發，顯示科技不再只是一塊塊的面板，而是無所不在的人機介面互動體驗，如智慧零售、智慧醫療、智慧移動和智慧育樂等，讓台灣顯示科技產業與垂直應用領域結合，並布局資安建立應用領域技術門檻，提升附加價值。

科技辦執秘蔡志宏指出，垂直應用市場客製化、系統化需求高，顯示科技產業如何搭配5G通訊，結合AI運算、IoT感測、AR/VR/MR互動、4K/8K，甚至綠色循環等技術，並透過智慧生活場景淬煉顯示系統科技，將是台灣顯示科技產業升級的重要策略。

經濟部長沈榮津表示，台灣顯示科技產業上中下游供應鏈完整，結合智慧應用將有高度發展潛力，例如在智慧零售情境，透過互動式看板、透明顯示、電子標籤等，再結合人臉辨識、大數據分析等新技術，可以幫助零售業者提升消費者體驗。

沈榮津表示，在智慧移動方面，產業界已陸續開發全景式數位儀表板，結合安全輔助整合系統以提升行車安全，政府將加速促成顯示科技產業和場域業者通力合作，攜手迎接智慧生活商機。

科技辦表示，今日會議邀集超過國內外超過400位產官學研齊聚一堂，研議善用我國顯示科技與應用產業既有的堅實基礎，結合5G與AIoT等智慧科技，創造2030智慧生活新面貌，勾勒未來產業策略發展藍圖。

科技辦表示，該辦將彙整本次SRB會議共識，協調各部會進行包括技術研發、實證場域、法規調適、創新機制等發展策略調整，並形成顯示科技產業發展行動方案，以因應未來2030智慧生活需求，讓台灣成為全球顯示科技與應用解決方案重鎮。