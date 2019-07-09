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長榮罷工落幕 學者提這一招才是正本清源之道

女導遊喊原住民番仔、稱嘉蘭村「失落的部落」惹怒族人

女性就業不足 林萬億：未來恐怕「阿嬤貧窮」

2019-07-09 17:18經濟日報 記者程士華╱即時報導

行政院政務委員林萬億今（9）日出席勤業眾信聯合會計師事務所長照研討會，他於開幕致詞時指出，世界各國都面臨年金改革的問題，少領、多繳、延後領是世界改革的趨勢，台灣尤其必須要去思考婦女勞動參與率不足的問題，現在有49%的婦女沒有進入就業市場工作，沒有領職業年金，未來恐怕面對「阿嬤貧窮」的議題。

勤業眾信今日舉辦「由高齡邁向超高齡」長照議題研討會，勤業眾信總裁賴冠仲致詞表示，依據內政部資料，2018年台灣成為高齡化社會，推估2026年台灣會進入超高齡社會，台灣只有8年的時間要調適整個社會型態轉換，退休金成為重要議題，個人跟企業要準備面對大環境的變化，如何從「個人儲蓄」轉換成「社會支持」，這是未來的考驗。

林萬億則說，整體年金制度是50年前設計的，當年不會想到現在台灣人的預期壽命多了18年，這是世界各國都要面對的問題，不只是財務計算，也是個政治問題，如希臘的年金將所得替代率希臘由110%下修至53%，德國從70%下修至64%，未來更要降到57%；美國也正在進行公務員年金改革。

林萬億指出，各國都走一樣的路，少領、多繳、延後領，這些是世界改革的方向，當然他本人也因為推動相關政策而「被罵到臭頭」；台灣也必須要去思考婦女勞動參與率，現在僅僅51%，意即有49%的婦女沒有在市場工作，未來沒有職業年金保障，未來恐怕面對「阿嬤貧窮」的議題，同時非典型勞動者的退休生活也是問題。

年金改革林萬億
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