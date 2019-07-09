東協發展備受看好 柬埔寨房地產也具潛力

2019-07-09 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



美中貿易站暫時休兵，但警報尚未解除，而這波貿易戰影響下，不僅東協整體發展備受看好，就連東南亞房地產市場也有機會享受經濟成長紅利。

台灣太子不動產投資有限公司與來自東南亞的投資控股集團明睿集團（MGPL）日前宣佈，將聯手引進東南亞投資項目，以柬埔寨房地產為首波商品，促進台灣與東南亞市場科技、能源與民生產業投資合作。

台灣太子不動產投資有限公司日前舉行開幕酒會，正式宣布引進柬埔寨前五大的太子地產集團三大地產物件，包括位於金邊的「太子中央廣場」、「太子國際廣場」，以及西哈努克港「太子天璽灣」到台灣，業者估計以小套房為例，入門總價落在465萬元起，租金報酬率至少可達6%。

台灣太子不動產投資負責人張剛耀表示，台灣經濟實力具有很大的潛力，為了促使民間資金更加活絡，首選柬埔寨房產市場，加上看好台灣市場消費潛力，將引進更多具潛力的投資物件到台灣市場。

此外，張剛耀指出，目前柬埔寨法令並未開放外國人購買土地，台灣人若前往柬埔寨投資，購置房產是主要的投資管道。

台灣太子不動產投資分析，柬埔寨社會穩定，GDP年成長率連續8年達6%，國民經濟獲得長足發展，是東協國家中公認投資政策最寬鬆的國家。包括香港、新加坡、日本、韓國等國都已加速對柬埔寨進行投資布局，除了首都金邊已是開發熱點之外，濱海城市西港也藉著深海自貿港、大型經濟特區、觀光資源等得天獨厚的條件，成為下一個熱門投資地點。

明睿集團執行長Tobias Tirta Atmadja 表示，台灣政府大力推動新南向政策，充分釋出對外資及產業交流的友善態度，明睿國際期待未來能立足台灣、放眼全球，第一步是引進柬埔寨優質房地產物件到台灣，未來也會引進科技、金融、民生及能源等東南亞企業進駐台灣，加速雙方產業發展。