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經濟停滯的因應對策 央行這麼說

2019-07-09 15:34經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中央銀行。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片
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金融危機爆發已屆十年，但全球經濟仍然陷於需求疲弱、低利率、低成長、低通膨的「長期停滯」困境。中央銀行認為，政府的財政空間仍屬充裕，應積極善用擴張性財政政策，並且選擇財政乘數效果較大、具高品質的公共投資計畫，以免淪為「白象工程」。

實際上，央行在上月理監事會就曾探討相關議題，今（9）日又在臉書指出，經濟學家大抵認為，這一波長期停滯，主要是源自全球需求不足。

央行表示，2008年全球金融危機後，主要央行大舉採行寬鬆性貨幣政策，挽救經濟避免陷入「大蕭條」，並且協助經濟復甦。

然而，寬鬆性貨幣政策的成效仍有其侷限，且可能已負荷過重。有鑑於此，國際間都認為，為因應下一波景氣下滑，財政政策應扮演更積極的角色。

央行也說，國內同時面臨超額儲蓄過多、有效需求不足的困境，鑑於政府的財政空間仍屬充裕，應積極善用擴張性財政政策，並選擇財政乘數效果較大、具高品質的公共投資計畫，以避免淪為白象工程。

所謂白象工程，是指華而不實、昂貴無用的公共工程項目，不僅維護成本高昂，實用性也不成比例。

至於「白象」一詞的典故，源自若干東南亞國家；擁有白象原被視為君主權力的象徵，代表該王國擁有和平與繁榮。

白象的負面意義，據說是來自暹羅國王的故事，故事中，國王會將白象賜予其厭惡的臣子，目的是讓該名臣子因韋昂貴的飼養成本而破產。

央行表示，除慎選公共投資計畫外，政府也應加強推動BOT、PFI等公私部門夥伴關係，將民間超額儲蓄有效導入基礎建設投資，並搭配有助於改善投資環境的結構性改革，以提高民間的投資意願，提振經濟活力。

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