注意！勞保一次領與按月領 這種人沒有選擇權

2019-07-09 14:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞保局表示有不少斷保族，只可以請領老年年金給付，沒有自由選擇一次請領的權利。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

別以為只要有勞保年資，年資滿15年，都可以選擇領一次請領或是年金。勞保局表示，有不少斷保族，亦即早期工作幾年後，在未成就勞保一次請領條件時就離職退保，也未再就業加保，後來達到勞保年金請領年齡，只可以請領老年年金給付，沒有自由選擇一次請領的權利。

勞保條例2009年實施年金化後，在2009年之後才初入職場加勞保的勞工，達到請領老年給付資格時，一律以年資決定領年金或一次領。

亦即勞保年資滿15年以上，只能選擇按月領，年資15年以下者，只能領一次金。若是2009年年金上路前有保險年資者，若有成就下列條件，就可以選擇按月領年金或一次請領。

也就是說，必須勞工離職退保時，已符合下列條件才可以有選擇權，條件如下：

一、參加保險之年資合計滿15年，年滿55歲退職者。

二、在同一投保單位參加保險之年資合計滿25年退職者。

三、參加保險之年資合計滿25年，年滿50歲退職者。

舉例而言，甲勞工今年62歲，早期在2009年以前就加勞保，且總計有16年的勞保年資，但53歲就已離職退勞保，後來都未再工作加勞保。

雖然根據規定，他的勞保年資不會浪費，他也已達到請領勞保年金條件，可以申請勞保老年給付，但因他53歲離職退保時，並未成就上述一次請領條件。以他為例，勞保年資已有16年，超過15年，因此他只能按月領年金，不能選一次請領。

不過，如果甲勞工在58歲時又工作加保，60歲離職退保，因為退保時的年齡已成就上述一次請領的條件，而且勞保年資多了2年，總計18年，則他申請勞保老年給付時，就可以選擇領年金或一次請領。