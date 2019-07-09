中美貿易戰正酣 陳其邁：政府已做準備

2019-07-09 17:52 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



行政院副院長陳其邁在國際峰會開幕致詞。（今周刊提供） 分享 facebook

中美貿易戰火衝擊全球，台灣應該如何因應、未來又該如何佈局？行政院副院長陳其邁表示，政府已隨時做好準備，也提出AI和5G相關計劃，重視跨領域人才培育。全球經濟大師泰勒· 柯文則認為，台灣、南韓與新加坡都面對貿易戰風險。南韓除夾在中美兩大國外，還有與日本的複雜競合關係，風險可能更高。

重視跨領域人才

陳其邁親臨《今周刊》8日在國際峰會致詞時表示，「政府相當關注中美貿易戰的走向，短短幾周內，關稅上升，以及美國政府對華為的打壓逐漸放鬆，都顯示出貿易戰變動快速與不確定性。政府隨時都要做好準備工作。」

陳其邁表示，從政府的角色來看，當前所提出的5+2產業計劃、台灣AI行動計劃、數位國家創新經濟發展計劃、5G發展行動方案，都是要讓台灣有更好的準備。政府近年更重視跨領域人才培育，就是希望能夠因應快速變化的國際局勢、經濟發展，以及科技產業的需求。

南韓面臨更高風險

泰勒· 柯文說，中美貿易戰下，美國是最大的變數，尤其是美國總統川普的無法預測特性，不僅讓中國摸不著頭緒、難對應，全球貿易更籠罩在高度不確定性下。台灣不是東亞國家中唯一具經濟風險的，南韓、新加坡更是。

泰勒認為，南韓需要美國的保護，也需要中國帶來的商業利益，這點跟台灣很像，但南韓與日本間有複雜競爭、合作的關係，如近日開打的日、韓貿易戰更是新變局。

中國成長趨緩

泰勒指出，美國貿易赤字逐年攀升，關鍵因素是儲蓄不夠;中國債台高築情況也沒見改善，卻已經面臨到成長趨緩、社會老齡化的挑戰，中國地位的確更顯脆弱，這些都需要高度的關注。

【更多精采內容，詳見 】