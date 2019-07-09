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政策轉彎圖利業者？內政部喊冤

2019-07-09 10:51經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

內政部日前宣布，原訂於今年7月1日上路的建築分戶樓板衝擊音隔音構造法令規定，確定延後一年至在明年7月1日正式實施，引發隔音墊業者強烈不滿，質疑陶瓷公會最後關頭找上立委，內政部政策才突然轉彎。對此，內政部嚴正表示，主要是因國內業界反映尚難確保新工法能否達到一致的施工品質要求，不得不做出延後一年實施的決定，絕無圖利問題。

內政部指出，若未全面考量各界聲音而貿然上路，不但造成政策推動的阻礙，施工品質不如預期穩定，反而容易影響住宅隔音與耐震能力，建築物是整合各項工程技術才能確保安全與品質，以免日後消費糾紛引發更多的民怨。

內政部強調，國內橡膠隔音墊業者雖然表示緩衝材施工方法已然成熟，也經相關試驗佐證橡膠的耐久性，增加的成本也在合理範圍。可惜的是，近期傾聽各方意見之後，確認施工方法熟悉度與品質仍有疑慮，施工業者反映工法密合性仍有改善空間，施工者對於工法施作細節尚未全盤了解，不利廣泛推廣。

內政部指出，做出延後一年的決定，與政治或與選舉無關，完全是從建築界的技術發展與政策考量，目的要確保的是民眾購買的「寧靜宅」都能達到一定的隔音品質。

據了解，樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高的噪音源，2011年內政部建築研究所完成隔音法制化研究後，營建署召開10次專案小組及2次建築技術審議委員會審議，最後於2016年6月7日修正分間（戶）牆、昇降機房及機械設備隔音規定，空氣音隔音已於2016年7月1日施行，分戶樓板衝擊音則給予三年緩衝期，原定自2019年7月1日施行。

如今緩衝一年，內政部承諾將與各界共同宣導推動「寧靜宅」的理念，並由公部門率先以合約方式提早實施隔音要求，用實際案例成效與做法爭取民眾支持，並促使國內隔音工程技術更為精進，工法研發持續完備。

內政部研究所
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